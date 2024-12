Endless Love anticipazioni 3 dicembre: ritrovato il corpo di Ozan, Tarik confessa tutto a Kemal

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera turca in onda domani intorno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 3 dicembre su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Mercan tende una trappola a Tarik. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Nihan viene arrestata, accusata della scomparsa di Asu, che riesce a convincere il Commissario Mercan della sua versione. Tuttavia, Asu sorprende tutti ritirando la denuncia, permettendo così a Nihan di essere rilasciata. Nel frattempo, Emir continua a manovrare chi gli sta intorno: obbliga Anil a tornare e a prepararsi a confessare di aver falsificato le prove nell'omicidio di Ozan.

Leyla avverte Nihan di possibili anomalie nei bilanci aziendali, invitandola a investigare per evitare ripercussioni personali. Intanto, Kemal prosegue le sue indagini sulla morte sospetta di Ozan, l'ingegnere è sempre più convinto che suo fratello sia coinvolto nell'omicidio del giovane, ma pensa che in qualche modo stia cercando di proteggere Zeynep.

Mercan interroga Tarik

Anticipazioni di Endless Love: La salma di Ozan è stata ritrovata

Convinta che Tarik Soydere possa essere coinvolto nella scomparsa di Asu, Mercan si presenta a casa Soydere durante la cena, tentando di metterlo sotto pressione. Con domande mirate e un atteggiamento provocatorio, il commissario cerca di far emergere eventuali contraddizioni nelle parole di Tarik. La mossa di Mercan, tuttavia, non passa inosservata.

Kemal, intuendo il pericolo, si precipita per proteggere il fratello e deviare i sospetti. L'intervento dell'ingegnere salva Tarik da un potenziale arresto, ma le pressioni accumulate lo spingono al limite. Il giorno seguente, Tarik, stanco di mentire e sopraffatto dal senso di colpa, decide di confessare tutto a suo fratello.

Parallelamente, un importante sviluppo cambia le carte in tavola: il corpo di Ozan viene finalmente recuperdato. Pochi giorni prima la sua salma non era stata trovata durante il tentativo di riesumarla. Questo evento consente agli investigatori di procedere con l'autopsia, aprendo la strada a nuove rivelazioni sul misterioso decesso del giovane.

