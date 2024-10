Endless Love anticipazioni 29 ottobre: Kemal si nasconde con Deniz, Emir e Hakan sono sulle sue tracce

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera turca in onda domani intorno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 29 ottobre su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Kemal capisce che qualcuno lo ha tradito. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award.

Anticipazioni di Endless Love: La famiglia Soydere sotto assedio

Kemal, ormai in fuga con Deniz, si trova in una situazione critica: tutti lo stanno cercando. Da un lato, la polizia è mobilitata; Hakan, dopo aver appreso da Zeynep che Deniz è in realtà la figlia di Kemal, si trova in una posizione complicata. Anche se ha una certa comprensione della situazione, sa che deve rispettare la legge e arrestare il presunto rapitore.

Dall'altro lato c'è Emir, che non si lascia intimidire e mobilita tutte le sue risorse per ritrovare la bambina. I familiari e i conoscenti di Kemal sono costantemente sorvegliati dai suoi uomini, in un clima di crescente tensione e paura. Emir, determinato a riacquistare il controllo, ordina che nessuno dei Soydere possa muoversi senza la sua autorizzazione.

Hakan deve cercare Kemal, considerato il rapitore di Deniz

Kemal, consapevole che il suo piano è fallito, comincia a sospettare che qualcuno abbia fatto la spia. La sua determinazione a scoprire chi sia il traditore aumenta, alimentata dalla frustrazione e dalla necessità di proteggere Deniz. Ogni dettaglio diventa cruciale e Kemal è pronto a tutto per scoprire la verità e salvaguardare la sua famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zeynep salva ancora una volta Kemal.