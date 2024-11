Endless Love anticipazioni 29 novembre: Nihan prepara una sorpresa per Kemal, Emir cerca di manipolare Mercan

Conosciamo le anticipazioni della soap turca in onda domani su Canale 5 alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda venerdì 29 novembre alle 14.10 su Canale 5: il destino di Asu è ancora sconosciuto. Il titolo originale della soap turca premiata con l'International Emmy Award è Kara Sevd. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

La situazione di Kemal si complica: ricercato per l'omicidio di Asu, è anche prigioniero di un uomo di Emir. Yigit, Ayhan e Zehir, intercettando una telefonata di Emir, decidono di correre in suo soccorso. Nel frattempo, Mercan, quando scopre le menzogne di Emir, inizia a sospettare che l'uomo c'entri con la scomparsa di Kemal. Nihan chiede aiuto a Müjgan per fermare Emir.

Kemal riesce a fuggire prima che arrivino Zehir e Ayhan. Nihan nota che l'ingegnere è stato drogato e suggerisce che, se dimostrato, le accuse cadrebbero. Ma per fare il test, Kemal deve andare in ospedale e rischierebbe l'arresto. Emir intanto cerca di fermare Ali, che ha informazioni cruciali sulla morte di Asu, costringendolo a chiedere un appuntamento a Tufan. Ayhan scopre una pista interessante.

Mercan cerca le prove contro Emir

Anticipazioni di Endless Love:Nihan organizza un incontro segreto con Kemal

Emir, sempre un passo avanti, viene informato da Hakan delle intenzioni del Commissario Mercan. Consapevole del pericolo imminente, Emir decide di mettere in atto un piano per distrarre Mercan e confonderla. Si rifugia nel suo ufficio, dove osserva da lontano l'incontro tra Ali e Tufan, monitorando i movimenti con una calma inquietante.

Poi si fa seguire inutilmente da Mercan in una casa, fingendo di cercare Asu. Quando il commissario arriva alla sua porta, Emir finge di essere preoccupato per la scomparsa di Asu, ribadendo con fermezza che è ancora alla ricerca della sorella e che non ha alcuna idea del suo destino.

Le sue parole, tuttavia, non convincono completamente Mercan, che è ormai convinta che Emir stia nascondendo qualcosa. Nel frattempo, Nihan, sempre più determinata, organizza un piano con l'aiuto di Ayhan e Leyla per rivedere Kemal nel giorno del suo compleanno. Dopo una serie di tensioni e scenate di gelosia, in parte alimentate dalla presenza di Mercan, Nihan decide che è giunto il momento di rivedere l'uomo che ama.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Nihan non ha dubbi, Emir ha rapito Kemal.