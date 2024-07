Endless Love anticipazioni 29 luglio: Nihan non perdona Kemal, Asu è stata tradita da Hakki

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 29 luglio su Canale 5 alle 14:10: Kemal e Nihan sono sempre più lontani. Il titolo originale della serie è Kara Sevd, il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love del 29 luglio: Asu è stata abbandonata da suo zio

Emir è ancora trattenuto in centrale perché la polizia ha la certezza che nasconda qualcosa. Il commissario è infatti venuto in possesso di alcuni filmati che lo coinvolgono senza dubbio nell'omicidio di Linda. Anche Ozan è ancora alla centrale, ma con lui il commissario è molto più clemente. Il ragazzo, in tensione per la situazione, ha un malore.

Le informazioni che Vildan ha diffuso su internet stanno causando problemi a tutti. Kemal, nonostante soffra ancora per la conclusione della sua relazione con Nihan, va avanti con la sua vita, mosso dal desiderio di giustizia. Per questo ha fornito le informazioni necessarie al commissario che, durante la festa per la raccolta fondi per finanziare il progetto che prevede la costruzione della scuola nel territorio dell'ex centrale elettrica, ha arrestato Ozan ed Emir per l'omicidio di Linda.

Asu è stata tradita da Hakku

Anche Nihan è devastata dal dolore, perché non riesce a perdonare Kemal per aver messo in pericolo suo fratello Ozan. Quest'ultimo, durante il suo interrogatorio presso gli uffici della polizia, si è sentito male ed è stato ricoverato in ospedale. Asu, nel frattempo, si trova ad affrontare una difficile situazione: dopo aver scoperto il tradimento di suo zio Hakki, deve metabolizzare anche il suo abbandono.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Asu bussa alla porta di Kemal.