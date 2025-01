Endless Love, anticipazioni 29 gennaio: Emir fugge con Deniz, Kemal corre contro il tempo per salvare Zeynep

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 29 gennaio alle 14:10 su Canale 5: L'amore tossico di Zeynep per Emir può costarle la vita. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Emir tortura psicologicamente Kemal on telefonate sempre più inquietanti. Grazie a queste conversazioni, la polizia, guidata da Hakan e con l'aiuto di Kemal, spera di riuscire a localizzare finalmente il luogo in cui Zeynep e Deniz sono tenute prigioniere. In un'ultima videochiamata, Kemal è costretto a guardare, impotente, mentre Zeynep, legata e visibilmente sofferente, gli racconta in diretta dell'incubo che sta vivendo.

Nella stanza buia, una candela si consuma lentamente, e Zeynep lo avverte: Emir ha versato benzina ovunque, e se Kemal non arriverà in tempo, lei e Deniz moriranno. Nel frattempo, Nihan, che è a casa, si accorge che una telecamera nascosta che li osserva e si rende conto che Emir sta seguendo ogni loro movimento.

Nihan insegue Emir

Anticipazioni Endless Love: Nihan cerca di salvare sua figlia

Emir, sempre un passo avanti rispetto alla polizia e a Kemal, riesce a seminarli ancora una volta, l'uomo scappa dal luogo in cui ha tenuto prigioniera la sorella e la figlia del suo nemico portando con sé la piccola Deniz. Nihan si lancia all'inseguimento dell'uomo sperando di riuscire a fermarlo.

Nel frattempo, Kemal si precipita verso il luogo in cui Zeynep è tenuta prigioniera, determinato a salvarla, anche se lei stessa è ormai rassegnata al peggio. Zeynep, sopraffatta dalla consapevolezza delle sue scelte sbagliate e dell'amore tossico che l'ha legata a Emir, è certa che questo sentimento le costerà la vita. La macchina di Emir viene finalmente localizzata dalla polizia, accendendo una scintilla di speranza. Tuttavia, quando le forze dell'ordine raggiungono il veicolo, all'interno non trovano né Emir né la piccola Deniz.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Nihan all'inseguimento di Emir.