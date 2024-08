Endless Love anticipazioni 29 Agosto, Emir vuole far abortire Nihan, il figlio è di Kemal!

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 29 agosto alle 14:10 su Canale 5, in cui Emir dimostra ancora una volta la sua perfidia. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Ozan è in prigione e depresso

Nihan, ricoverata in ospedale dopo essere svenuta durante la festa di fidanzamento di Asu e Kemal, ha fatto un test di gravidanza, che è risultato negativo. In realtà, la donna è incinta, ma Emir ha corrotto il medico affinché le mentisse, dicendo che desiderava essere lui a darle la bella notizia.

Ora Emir, dopo aver corrotto un medico, vuol fare abortire sua moglie che aspetta, senza saperlo, un figlio di Kemal. La donna, in stato di incoscienza, viene preparata per l'intervento chirurgico. Ma un improvviso ripensamento di Emir farà sì che i piani cambino e la Sezin può continuare a portare in grembo il figlio dell'uomo che ama.

Nihan aspetta un figlio da Kemal

Nel frattempo, Ozan, caduto nella trappola di Emir, si trova in prigione, sopraffatto da un profondo sconforto che preoccupa tutta la sua famiglia. Anche Zeynep, sua moglie, è molto ansiosa per la situazione del marito, ma Kemal continua a non credere alle sue parole e al suo racconto della fuga.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ozan, in preda a una crisi di panico, viene condotto in cella dove viene accolto amichevolmente dagli altri detenuti.