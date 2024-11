Endless Love anticipazioni 28 novembre: Emir cattura e tortura Kemal, la tomba di Ozan è vuota

Ecco le anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14.10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 28 novembre: la tomba vuota di Ozan è una scoperta sconvolgente per tutti.

Riassunto dell'episodio precedente

La situazione di Kemal e Nihan si aggrava con le indagini del Commissario Mercan, che sembra avere prove schiaccianti contro Kemal per la scomparsa e il presunto omicidio di Asu. Le indagini scientifiche a casa di Asu e Kemal rivelano elementi che collegano quest'ultimo alla scena del crimine, spingendo Mercan a richiedere un mandato d'arresto.

Nonostante l'innocenza dichiarata da Kemal e il sostegno incrollabile di Nihan, il commissario continua a sospettare della colpevolezza di entrambi. Nel frattempo, si procede con la riesumazione del corpo di Ozan per chiarire le circostanze della sua morte. Vildan, consumata dal dolore, spera che l'autopsia porti chiarezza, ma non ha intenzione di perdonare Zeynep, ritenuta responsabile del tormento che ha colpito la sua famiglia.

Il commissario Mercan è sulle tracce di Kemal

Anticipazioni di Endless Love: Kemal fugge dalla polizia, ma finisce nelle mani di Emir

La situazione si fa sempre più intricata, con nuove rivelazioni e drammatici confronti che spingono i protagonisti verso un inevitabile scontro finale. Il mistero della scomparsa di Asu e le accuse contro Kemal sono solo la punta dell'iceberg, con eventi che cambiano rapidamente il corso della trama.Il cimitero, solitamente un luogo di riposo e memoria, si trasforma in un teatro di mistero quando Nihan si reca all'apertura della tomba di Ozan.

La donna assiste a un'incredibile scoperta: la tomba è vuota. La notizia lascia tutti sgomenti, alimentando nuove domande su ciò che è realmente accaduto a Ozan e se qualcuno stia cercando di nascondere la verità. L'assenza del corpo aumenta il sospetto che una mano invisibile stia cercando di manipolare la verità e nascondere le tracce.

Nel frattempo, Kemal sta affrontando un confronto decisivo con il Commissario Mercan, che è intenzionata ad arrestarlo per l'omicidio di Asu. Il Commissario, sempre più convinta della sua colpevolezza, non fa sconti, ma Kemal, con la sua determinazione, riesce a sfuggire all'arresto. La sua fuga, tuttavia, non durerà a lungo, poiché Emir, che ha altre intenzioni, lo intercetta poco dopo.

Kemal viene quindi catturato da Emir, che lo porta in un luogo segreto dove subisce brutali torture. La violenza a cui è sottoposto lo spinge a cedere: dopo ore di sofferenza, l'uomo è costretto a confessare l'omicidio di Asu. La confessione, però, potrebbe essere frutto della disperazione e della violenza subita. La domanda ora è: Kemal ha davvero ucciso Asu o è stato costretto a mentire per salvare la propria vita?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Emir è deciso a catturare Kemal.