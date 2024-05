Endless Love anticipazioni del 28 maggio: Nihan viene rapita, Kamal rifiuta una proposta

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 28 maggio su Canale 5 alle 14:05 circa, sappiamo che Nihan si trova di fronte ad un imprevisto pericolo. La serie, nota con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. La telenovela può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 27 maggio: Emir ormai non si fida più di Tufan e incarica Tarik di tenerlo d'occhio. Kemal cerca di mettere in guardia suo fratello, prova a fargli capire che Emir vuole incastrarlo ma Tarik non ascolta ragioni. Banu chiede a Tarik di parlare dei problemi con suo fratello, ma l'uomo, reticente, le dice solo che Kemal gliene vuole perché non dipende più da lui. Zeynep sfida Emir: racconterà a Nihan che sono stati insieme se lui userà le foto contro di lei. L'uomo, furioso, la insulta e la minaccia.

Anticipazioni del 28 maggio, Nihan e Kemal: Un confronto infuocato

Nihan incontra Kemal a casa di Leyla mentre preparano i pacchi per il trasloco. Leyla, che ha perso la casa d'infanzia a causa di una trappola di Galip, non ha potuto partecipare all'asta per acquistarla. Tra i due ex fidanzati scoppia l'ennesimo battibecco. Durante la discussione, Kemal riceve una telefonata da Asu che fa ingelosire Nihan al punto che perde la pazienza e decide di andarsene.

Una Proposta Inattesa

Asu ha telefonato per chiedere al fratello di Zeynep di recarsi a casa sua, dove trova Hakki in cattive condizioni di salute. L'uomo spera che Kemal esaudisca il suo ultimo desiderio prima di morire: vuole che il giovane Soydere sposi sua nipote Asu. Nonostante l'affetto per l'anziano, il ragazzo rifiuta la proposta perché non vuole illudere Asu, poiché ama un'altra donna.

Hakki e Kemal

Nel frattempo, Nihan viene rapita da due misteriosi uomini mentre sta lasciando un messaggio nella segreteria telefonica di Kemal, aggiungendo un ulteriore elemento di tensione a una situazione già complessa.