Endless Love anticipazioni 28 giugno: Kemal inizia a sospettare del doppio gioco di Zeynep

Nuovo appuntamento con la soap turca in onda domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa su Canale 5 nel daytime del pomeriggio dal lunedì al venerdì.

Endless Love torna domani venerdì 28 giugno su Canale 5 alle 14:10. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Zeynep rischi di essere smascherata. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 27 giugno: Tufan cerca di contattare Asu, ma la donna ignora la sua telefonata. Kemal decide di seguire Nihan ed Emir convinto che la ragazza stia mentendo. Asu avverte ancora una volta Emir, il quale ricatta con rinnovata pericolosità Nihan; esige che la donna interpreti in modo convincente e completo il ruolo di moglie. Quando i due entrano in camera dell'uomo, trovano lì Zeynep. Anche Kemal, che si era appostato per spiare i movimenti di Emir e Nihan, osserva incredulo Zeynep nella camera del suo acerrimo nemico.

Anticipazioni del 28 giugno di Endless Love: Una bugia salva Emir e Zeynep

Nihan sorprende Zeynep nella camera di Emir e si chiede cosa ci faccia la moglie di Ozan in quella stanza. Emir, per sviare i sospetti di sua moglie, le fa credere che la ragazza si sia introdotta nella stanza per recuperare la pistola di Kemal.

Zeynep, che aspetta un bambino da Emir, diventato il suo amante, sta al gioco. La donna sembra ossessionata dal perfido uomo, che le ha già spiegato che non intende riconoscere il bambino che nascerà. L'unico figlio che riconoscerà sarà quello che darà alla luce sua moglie Nihan, che però non vuole saperne di consumare il matrimonio.

Zeynep viene scoperta nella stanza di Emir

Nel frattempo, Kemal, che si era nascosto per seguire Nihan ed Emir, ha assistito a tutta la scena senza ascoltare il dialogo perchè era troppo lontano. Per questo telefona a Zeynep e le chiede conto di quanto è successo. La ragazza usa la stessa scusa inventata da Emir, dicendogli che voleva solo recuperare la sua pistola per evitargli guai.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: dopo averla sorpresa nella stanza di Emir, Nihan chiede spiegazioni a Zeynep.