Endless Love, anticipazioni 28 gennaio: Kemal scope che Emir vuole bruciare Zeynep e Deniz

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera turca in onda domani intorno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 28 gennaio su Canale 5 alle 14:10 circa, scopriamo che Emir tortura psicologicamente Kemal. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Emir continua a tenere prigioniere Zeynep e Deniz. Una mattina l'uomo si trova immobilizzato a causa di un forte dolore alla gamba e Zeynep si rifiuta categoricamente di aiutarlo. Nel frattempo, la polizia, sotto il comando del commissario Hakan, e Kemal stanno facendo una corsa contro il tempo per salvare Zeynep e la bambina.

Nonostante l'impegno e le risorse investite, le indagini non portano a risultati immediati. Il nascondiglio scelto da Emir è introvabile. Il tempo sembra scivolare via, aumentando l'angoscia di Kemal, che teme per la vita delle due persone che ama. La speranza, però, non è ancora svanita e nessuno si dà per vinto.

Anticipazioni di Endless Love: Nihan scopre la telecamera nascosta a casa sua

Emir continua la sua tortura psicologica su Kemal, amplificando la sofferenza del suo nemico con telefonate sempre più inquietanti. Ogni chiamata è un messaggio che porta con sé un carico di paura e disperazione. Grazie a queste conversazioni, la polizia, guidata da Hakan e con l'aiuto di Kemal, inizia a sperare di riuscire a localizzare finalmente il luogo in cui Zeynep e Deniz sono tenute prigioniere.

In un'ultima videochiamata, però, la situazione raggiunge un nuovo livello di terrore. Kemal è costretto a guardare, impotente, mentre Zeynep, legata e visibilmente sofferente, gli racconta in diretta dell'incubo che sta vivendo. Nella stanza buia, una candela si consuma lentamente, e Zeynep lo avverte: Emir ha versato benzina ovunque, e se Kemal non arriverà in tempo, lei e Deniz moriranno.

Nel frattempo, Nihan, che è a casa, si accorge di qualcosa di inquietante: una telecamera nascosta che li osserva. La sua paura cresce, mentre si rende conto che Emir sta seguendo ogni loro movimento, preparando il terreno per una mossa ancora più pericolosa. Mentre la polizia esamina ogni pista, Kemal e Nihan cercano disperatamente di salvare le persone che amano, consapevoli che ogni secondo che passa potrebbe essere l'ultimo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal a caccia di Emir