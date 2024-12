Endless Love anticipazioni 28 dicembre: Emir pianifica la sua vendetta contro Kemal

Ecco cosa succederà nelle puntate della soap turca che andranno in onda domani alle 16:00 circa, su Canale 5: questo sabato va in onda un episodio.

Endless Love torna domani sabato 28 dicembre su Canale 5 con un nuovo appuntamento di circa trenta minuti. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che il divorzio tra Nihan ed Emir è finalmente ufficiale. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 16:00 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Fehime consegna a Zeynep uno scatolone con oggetti della vecchia casa di Kemal, tra cui una chiavetta contenente video che incriminano Emir per la morte di Linda. Kemal costringe Emir a firmare il divorzio con Nihan, ma Asu ed Emir complottano contro di loro. Durante i festeggiamenti per il divorzio, Kemal riceve una convocazione per un test del DNA per accertare la paternità di Deniz, alimentando la sua inquietudine.

Nel frattempo, Nihan accelera la rovina della Kozcuoglu Holding non pagando le rate del piano di rientro. Asu informa Emir dei video ritrovati da Zeynep, l'uomo ha un un duro confronto con suo padre. Kemal, costernato, scopre che Zeynep ama ancora Emir e compie un gesto inaspettato che sconvolge tutti.

Tarik riuceve la visita di Zeynep

Anticipazioni di Endless Love: Zeynep cerca di riconciliare la famiglia, ma Tarik non si arrende

Kemal e Nihan si trovano in tribunale per l'attesissima udienza di divorzio tra Nihan ed Emir. Nonostante un ritardo iniziale di Emir, che per un attimo lascia spazio a dubbi e tensioni, il procedimento si conclude come sperato: il divorzio è ufficiale. Nihan è finalmente libera di ricostruire la propria vita accanto a Kemal, ma entrambi sanno che Emir non rinuncerà facilmente alla sua ossessione.

Mentre Nihan festeggia la libertà ritrovata, Emir continua a tessere la sua rete di intrighi. L'uomo, determinato a vendicarsi di Kemal, sta preparando l'ennesimo piano per colpire il suo rivale e recuperare il controllo su tutto ciò che ha perso. Nel frattempo, Zeynep fa visita a suo fratello Tarik in carcere.

La giovane donna, che spera ancora in una riconciliazione familiare, cerca di convincerlo ad accettare la sua relazione con Emir. È certa che l'arrivo imminente del loro figlio, Poyraz, cambierà Emir, spingendolo a mettere fine alla guerra contro Kemal. Tuttavia, Tarik non sembra disposto a dimenticare le azioni dell'uomo.

Con grande sorpresa di Zeynep, Emir si dimostra stranamente premuroso. Kozcuoğlu l'accompagna di sua spontanea volontà in ospedale per una visita di controllo per il bambino, lasciando intendere che almeno per ora, il suo lato paterno potrebbe prendere il sopravvento. Tuttavia, conoscendo Emir, non si può mai abbassare la guardia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zeynep decide di consegnare ad Emir le prove che lo incastrerebbero per la morte di Linda