Endless Love anticipazioni 28 agosto: Asu e Emir si alleano, Nihan e Kemal si scontrano per Ozan

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 28 agosto alle 14:10 su Canale 5: Asu e Emir trovano un punto d'incontro. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Nihan e Kemal si accusano reciprocamente dopo l'arresto di Ozan

Emir e Asu si ritrovano al capezzale della loro madre malata, dove Emir tenta un timido riavvicinamento, che però viene respinto con fermezza da Asu. Tuttavia, una rivelazione inaspettata da parte di Emir spinge i due fratelli a prendere una decisione comune, mettendo da parte le loro divergenze per affrontare la situazione.

Durante la festa di fidanzamento tra Asu e Kemal, Nihan, sopraffatta dall'emozione, è svenuta ed è stata portata d'urgenza in ospedale. Al suo risveglio, Nihan ha ricevuto una notizia sconvolgente: suo fratello Ozan è stato arrestato mentre tentava di fuggire con Zeynep, entrambi vittime di un complotto architettato da Emir.

Asu trova un accordo con Emir

Questa rivelazione scatena un violento e doloroso scontro tra Nihan e Kemal, in cui le tensioni mai sopite tra i due emergono con forza. Nihan lo accusa duramente di essere responsabile dell'arresto di Ozan, mentre Kemal le rinfaccia con amarezza di essersi lasciata manipolare da Emir, compromettendo irrimediabilmente la loro felicità e il futuro insieme.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: In ospedale, Nihan ripensa a un romantico momento passato insieme a Kemal