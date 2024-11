Endless Love anticipazioni 27 novembre: Kemal incastrato per l’omicidio di Asu, Mercan lo arresta

Scopriamo cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 27 novembre alle 14:10 su Canale 5: Mercan accusa Kemal dell'omicidio di Asu. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Tufan usa Nihan come esca per intrappolare Emir, aggredirlo e accusarlo dell'omicidio di Asu. Nihan, dopo avere evitato che lo scontro tra i due uomini porti a conseguenze irreparabili, soccorre Emir. L'uomo le confessa che se non può avere altro che la sua pietà, si accontenterà di quella, ma non rinuncerà mai a lei.

Kemal, dopo aver visto i filmati delle telecamere dell'edificio, si è convinto che il presunto assassino di Asu sia entrato attraverso una impalcatura per la pulizia delle finestre e quando Zehir gli dice che l'impalcatura è stata nuovamente montata davanti al suo appartamento, si affretta a tornare a casa per cogliere il criminale in flagrante.

Ozan: il suo corpo sta per essere riesumato

La situazione si complica ulteriormente per Kemal e Nihan, con le indagini del Commissario Mercan che sembrano inchiodare Kemal per la scomparsa e il presunto omicidio di Asu. Intanto, nuovi sviluppi promettono di riaprire vecchie ferite con la riesumazione del corpo di Ozan per cercare la verità sulla sua morte sempre più sospetta.

Le indagini scientifiche a casa di Asu e Kemal gettano un'ombra pesante su quest'ultimo. Il rapporto evidenzia elementi che lo collegano direttamente alla scena del crimine, e questo spinge il Commissario Mercan a richiedere un mandato d'arresto. Nonostante le proteste di Kemal e l'incrollabile fiducia di Nihan nella sua innocenza, il commissario sembra convinto della colpevolezza dell'uomo, continuando a nutrire sospetti anche su Nihan.

Nel frattempo, i preparativi per la riesumazione del corpo di Ozan procedono. Vildan, devastata dal dolore e determinata a scoprire la verità, spera che l'autopsia faccia luce sulle circostanze della morte del figlio. Tuttavia, il suo cuore è colmo di amarezza e risentimento: qualunque sia il risultato, non ha alcuna intenzione di perdonare Zeynep, che considera responsabile del tormento della sua famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Nihan tenta di far ragionare Tufan, deciso a punire Emir per la scomparsa di Asu.