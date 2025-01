Endless Love, anticipazioni 27 gennaio: Kemal alla disperata ricerca del nascondiglio di Emir

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 27 gennaio su Canale 5 alle 14.10: la rabbia di Emir è senza limiti. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Dopo il rapimento di Deniz e Zeynep, Kemal sta cercando in tutti i modi di rintracciare Emir, nonostante questo li abbia avvisati di non cercarli e di non chiamare la polizia. L'ingegnere corre nell'ospedale psichiatrico dove è rinchiusa Asu per interrogarla. La donna non gli dice nulla, un po' perchè non conosce dove si è rifugiato Emir, ma anche perchè non ha nessuna intenzione di aiutare Kemal.

Nel frattempo, Hakan va nel carcere dove è stato imprigionato Mehmet. Qui, in modo poco ortodosso cerca di farlo parlare e di ottenere informazioni necessarie per rintracciare Emir. Nihan, invece, si muove in un'altra direzione, cerca l'assistenza della signora Mujgan e, con l'aiuto di Banu, potrebbe avere un indizio per localizzare Emir.

Emir continua a tenere nascoste Deniz e Zeynep

Anticipazioni di Endless Love: Hakan coordina le ricerche per trovare le due rapite

Emir continua a dimostrarsi implacabile nel suo desiderio di vendetta, spingendo Zeynep e Deniz in un incubo senza fine. Durante la prigionia, una mattina Emir si trova immobilizzato a causa di un forte dolore alla gamba. Approfittando della sua temporanea debolezza, Zeynep tenta di scappare con la bambina. Emir, le chiede di portargli gli antidolorifici. Ma Zeynep si rifiuta categoricamente di aiutarlo.

Il rifiuto di Zeynep scatena una furia cieca in Emir, che vede nella sua ribellione un'ulteriore provocazione. Questa sua rabbia alimenta un piano di vendetta ancora più crudele. Nel frattempo, la polizia, sotto il comando del commissario Hakan, e Kemal si trovano in una corsa contro il tempo per salvare Zeynep e la bambina.

Nonostante l'impegno e le risorse investite, le indagini non portano a risultati immediati. Emir si dimostra abilissimo nel nascondere il suo rifugio, rendendo ogni tentativo di localizzarlo un'impresa impossibile. Il tempo sembra scivolare via, aumentando l'angoscia di Kemal, che teme per la vita delle due persone che ama. La speranza, però, non è ancora svanita: l'unione di Hakan e Kemal potrebbe fare la differenza.