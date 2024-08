Endless Love anticipazioni 27 agosto: Nihan effettua un test di gravidanza, l'esito la sconvolge

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 27 agosto su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Ozan è stato arrestato. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Emir cerca di depistare sua moglie

Durante la festa di fidanzamento di Kemal e Asu, il momento culminante del rito degli anelli si trasforma in un evento drammatico quando Nihan, sopraffatta dall'emozione e dal dolore, perde i sensi. Portata d'urgenza in ospedale, la ragazza riceve una notizia devastante: suo fratello Ozan è stato arrestato mentre cercava di fuggire con Zeynep, vittima di un complotto orchestrato dal manipolatore Emir.

Durante la sua permanenza in ospedale, Nihan scopre anche che il suo test di gravidanza è risultato negativo. Intanto, Ozan, preso dal panico, viene condotto in cella, dove viene accolto con sorprendente cordialità dagli altri detenuti. Kemal, sempre più sospettoso, inizia a collegare i pezzi del puzzle e ritiene che dietro il fallito tentativo di fuga ci sia la mano del suo eterno nemico, Emir.

Ozan è caduto nella trappola di Emir

L'ingegnere, intatti, è convinto che Ozan non avrebbe mai potuto orchestrare un piano così complesso da solo, l'ingegnere cerca prove per dimostrare le sue teorie. Nel frattempo, Emir, per allontanare i sospetti e mantenere la fiducia di Nihan, le insinua il dubbio che sia stato il misterioso ricattatore a fornire aiuto a Ozan e Zeynep, cercando così di distogliere l'attenzione dalle sue azioni subdole.