Endless Love anticipazioni 26 novembre: Tufan incastra Emir, Kemal faccia a faccia con l'assassino in casa sua

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 26 novembre su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Emir fa una confessione a Nihan. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award.

Riassunto dell'episodio precedente

Kemal, preoccupato per Asu, decide di visionare le telecamere di sicurezza del palazzo dove avevano discusso a proposito del divorzio. Dai filmati però non lo si vede uscire e questo insospettisce Kemal che immagina siano state cancellate o che ci siano altre uscite. Ad un certo punto, però, nel video appare una macchina professionale per le pulizie dei vetri e capisce che quella potrebbe essere la chiave dell'enigma.

Anticipazioni di Endless Love: Kemal segue una nuova pista per risolvere il mistero di Asu

Tufan, sempre più ambizioso e determinato a eliminare Emir dalla sua strada, escogita un piano audace per incastrarlo. Usando Nihan come esca, riesce a organizzare un confronto diretto tra lei ed Emir, portandolo in una situazione in cui può aggredirlo e accusarlo dell'omicidio di Asu. Tuttavia, il piano di Tufan prende una piega inaspettata quando Nihan, con il suo coraggio e la sua presenza di spirito, riesce a evitare che lo scontro degeneri in tragedia.

Nihan affronta Emir

Dopo essere stato soccorso da Nihan, Emir mostra un lato insolito di sé. In un momento di vulnerabilità, confessa alla donna che, se non può avere il suo amore, si accontenterà della sua pietà. Nonostante ciò, ribadisce con determinazione che non rinuncerà mai a lei. La dichiarazione lascia Nihan turbata, ma anche più consapevole della pericolosità di Emir.

Intanto, Kemal continua a indagare sulla misteriosa scomparsa di Asu e i suoi sospetti si concentrano sull'impalcatura per la pulizia delle finestre vista nei filmati di sicurezza. Quando Zehir gli comunica che l'impalcatura è stata inspiegabilmente rimontata davanti al suo appartamento, Kemal capisce che il criminale potrebbe essere tornato per completare il suo lavoro o eliminare altre prove.

Senza perdere un attimo, Kemal si affretta a tornare a casa, deciso a cogliere il colpevole in flagrante. La tensione cresce mentre cerca di capire chi si nasconde dietro l'oscura trama che ha portato alla scomparsa di Asu e se questa nuova mossa del criminale possa rappresentare una minaccia anche per lui e per Nihan.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tufan è convinto che Emir abbia ucciso Asu e, per riuscire a provarlo, decide di servirsi di Nihan.