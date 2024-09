Endless Love anticipazioni 25 settembre: Ayhan e Kemal sequestrano Reshat, Banu e Zeynep litigano

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 25 settembre alle 14:10 su Canale 5: Emir è alla ricerca di Reshat. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Fehime difende le scelte di Zeynep

In questo episodio, Nihan continua a lottare per far funzionare il suo matrimonio con Emir, nonostante le crescenti difficoltà. L'uomo, sempre più desideroso di ottenere di più dalla moglie, spinge Nihan in una situazione sempre più complessa, rendendo evidente la tensione nella loro relazione. La pressione su Nihan diventa insostenibile, mettendo a rischio il fragile equilibrio tra i due.

Intanto, Banu ascolta di nascosto una telefonata di Zeynep, e ciò scatena un violento litigio tra le due donne. Durante lo scontro, emergono tensioni accumulate nel tempo. La situazione si complica ulteriormente con l'arrivo di Fehime, che difende strenuamente sua figlia Zeynep, creando ancora più tensione tra i vari personaggi.

Banu ha litigato con Zeynep

Parallelamente, Ayhan, in accordo con Kemal, mette in atto un audace piano per sequestrare Reshat. Il piano viene eseguito con precisione e quando l'uomo scompare, Emir va su tutte le furie. Kozcuoğlu ordina a Tufan di ritrovare l'uomo a tutti i costi, rendendo evidente quanto la situazione sia pericolosa per tutti i coinvolti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Banu minaccia Zeynep di rivelare alla sua famiglia la sua relazione con Emir.