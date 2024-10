Endless Love anticipazioni 25 ottobre: Asu manipola Tarik per incastrare Kemal, Emir perde la presidenza

Conosciamo le anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda venerdì 25 ottobre alle 14:10 su Canale 5, Irfan Aktanmaz è il nuovo presidente della Kozcuoglu Holding. Il titolo originale della soap turca premiata con l'International Emmy Award è Kara Sevd. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: La battaglia per la presidenza della Kozcuoglu Holding

Asu, con un piano astuto, convince Tarik che può aiutarlo a sbarazzarsi di Emir, creando l'illusione di un'alleanza tra loro. Tuttavia, questa strategia è solo un modo per tenerlo in pugno e sfruttarlo a suo favore nella lotta che lei e il fratello portano avanti contro Kemal. Tarik, ignaro del vero intento di Asu, si lascia attrarre dall'opportunità di liberarsi di Emir, mentre Asu prosegue nel suo gioco di manipolazione.

Nel frattempo, si avvicina il giorno del consiglio di amministrazione della Kozcuoglu Holding, un evento cruciale in cui si decide il nuovo presidente dell'azienda. Emir è sicuro di avere i voti necessari per ottenere il potere, ma la sua sicurezza viene messa in discussione quando Kemal, con astuzia, rivela che ha trasferito una notevole quantità di denaro dell'azienda all'estero. Questa scoperta crea scompiglio e indebolisce Emir, che si vede costretto a fronteggiare le conseguenze delle sue azioni.

Emir perde la presidenza della Holding

Con un colpo di scena, Kemal riesce a farsi eleggere presidente, scegliendo Irfan Aktanmaz, un uomo di sua fiducia, come nuovo leader della Kozcuoglu Holding. Questo evento segna un'importante vittoria per Kemal, che sta lentamente costruendo la sua posizione e recuperando il controllo, mentre Emir, umiliato, si rende conto che il suo potere sta sfuggendo di mano.