Endless Love anticipazioni 25 novembre, Kemal è l’assassino di Asu? Un indizio insospettisce

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 25 novembre su Canale 5 alle 14.10:Kemal analizza i filmati di sicurezza dell'edificio . Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Emir rivela alla madre che Asu ha tentato di uccidere Nihan, la quale, ascoltando tutto, affronta i due fratelli e informa Kemal. Ayhan e Kemal catturano Gürcan per estorcergli il nome del mandante, ma l'uomo resiste anche sotto tortura. Kemal chiede il divorzio ad Asu, scatenando una lite con lei e Nihan. Asu, per vendicarsi, consegna a Emir tutte le prove contro di lui, ma in cambio gli chiede di recuperare Gürcan.

Un raid orchestrato da Emir permette a Gürcan di fuggire. Kemal e Nihan, rintracciandolo, scoprono che Asu ha commissionato l'attentato. Tornati a casa, trovano tracce di sangue e Asu scomparsa. Il Commissario Mercan sospetta di Kemal, aumentando la tensione tra i protagonisti mentre Emir e Galip si preparano alla riunione del consiglio.

La confessione di Gürcan

Anticipazioni di Endless Love: Una via di fuga inaspettata

Kemal, ancora scosso dalla scoperta del sangue nella stanza di Asu e dalla sua scomparsa, decide di controllare i filmati delle telecamere di sicurezza del palazzo in cui avevano avuto il loro ultimo confronto. Tuttavia, ciò che scopre nei video aumenta i suoi sospetti: Asu non si vede uscire dall'edificio, una circostanza che suggerisce la possibilità che i filmati siano stati manomessi o che ci sia una via di fuga alternativa.

Proseguendo l'analisi dei video, Kemal nota un elemento apparentemente banale, ma che cattura la sua attenzione: una macchina professionale per la pulizia dei vetri che si sposta lungo la facciata dell'edificio. Colto da un'intuizione, Kemal capisce che questa potrebbe essere la chiave per risolvere il mistero. È possibile che Asu sia stata fatta uscire dall'edificio attraverso questo mezzo, evitando così di essere ripresa dalle telecamere.

Convinto di essere sulla pista giusta, Kemal si mette al lavoro per rintracciare chi gestisce la macchina e per scoprire se qualcuno ha utilizzato questo stratagemma per nascondere Asu o per inscenare il suo presunto omicidio. Il tempo stringe, e il crescente interesse della polizia e del Commissario Mercan verso Kemal e Nihan rende la situazione ancora più tesa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il commissario Mercan continua a sospettare di Kemal.