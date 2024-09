Endless Love anticipazioni 24 settembre: Kemal svela i segreti di Hakan e il legame con Emir, Nihan è spiata

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 24 settembre su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Nihan cerca di mantenere le distanze da Kemal. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Il nuovo autista di Nihan è una talpa di Emir

Kemal, deciso a scoprire la verità sull'agente Hakan, inizia la sua indagine e scopre un aspetto sorprendente: nonostante le sue limitate risorse economiche, l'uomo ha recentemente finanziato un costoso intervento chirurgico per il fratello. Questa scoperta lo porta a sospettare che Emir abbia giocato un ruolo cruciale in questa faccenda, aiutando Hakan con la promessa di ottenere favori in cambio quando necessario

La situazione si complica ulteriormente quando Kemal si accorge che il nuovo autista di Nihan è, in realtà, il fratello di Hakan. Questa rivelazione accresce le sue preoccupazioni, poiché teme che Emir stia utilizzando il giovane per monitorare gli spostamenti di Nihan, un gesto che potrebbe mettere in pericolo la sua sicurezza e la loro relazione.

Hakan è sotto ricatto di Emir

Nihan, informata delle scoperte di Kemal, si trova in una posizione delicata. Nonostante la sua preoccupazione per la situazione, cerca di mantenere le distanze da Kemal, rispettando la promessa fatta a Fehime e per il timore che l'autista riveli a suo marito i suoi spostamenti ed i possibili incontri con l'ex fidanzato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal continua a mettere in atto il suo piano ai danni di Emir.