Endless Love anticipazioni del 24 ottobre: Kemal si introduce in ospedale, ma Nihan lo respinge con rabbia

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 24 ottobre: Kemal si intrufola in ospedale grazie all'aiuto dei suoi amici. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award.

Anticipazioni di Endless Love: Il ricordo di una felicità perduta

L'episodio si apre con un toccante flashback di sette anni prima, mostrando un momento di pura felicità tra Kemal e Nihan. I due, innamorati e affiatati, guardano insieme attraverso un caleidoscopio, simbolo dei tanti colori e delle possibilità che allora vedevano per il loro futuro. Questa scena dolce e nostalgica contrasta fortemente con la tensione attuale.

Nel presente, Kemal è determinato a vedere Nihan, nonostante Emir lo abbia tenuto lontano dall'ospedale. Grazie alla complicità dei suoi fidati alleati - Zehir, Yasemin e Vildan - Kemal riesce a intrufolarsi all'interno dell'ospedale. Spacciandosi per un operatore sanitario, elude la sorveglianza e e riesce ad arrivare finalmente nella stanza di Nihan.

Kemal Soydere è interpretato da Burak Özçivit

Nihan, che ha da poco riaperto gli occhi dopo il grave intervento, è ancora molto debole. Quando vede Kemal, con un filo di voce lo accusa di averle portato via la sua bambina, Deniz. Questo sentimento di tradimento e dolore è ancora vivo in lei, anche se la piccola Deniz è al sicuro a casa con Leyla. L'amarezza di Nihan ferisce profondamente Kemal, che si rende conto che le cicatrici emotive tra di loro sono ancora aperte. Nonostante il suo desiderio di proteggerla, Kemal comprende che in quel momento, per il bene di Nihan, deve andarsene via.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: prima di entrare in azione, Kemal ripensa a un momento felice passato insieme a Nihan.