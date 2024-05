Endless Love anticipazioni 24 maggio: Kemal prende una decisione cruciale, Emir ha una richiesta particolare

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 24 maggio su Canale 5.

Endless Love torna domani venerdì 24 maggio su Canale 5 alle 14:05. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Zeynep è disposta a tornare con Ozan. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 23 maggio, Emir arriva in ospedale raggiunto poco dopo da Tufan, preoccupato per il suo capo e pronto a scoprire per lui dove siano stati portati Karen e suo marito. Ma Emir lo solleva da tale incarico.

Zeynep, nel frattempo, non sapendo dove passare la notte, chiede a Salih di accoglierla, vincendo le sue resistenze e cercando di chiarirsi con l'uomo. Emir inizia a sospettare di Tufan. Kemal riceve una telefonata di Salih che lo avverte del fatto che Zeynep si trova a casa sua e, quando la va a prendere, la porta nell'ospedale in cui è ricoverato Ozan a causa del tentato suicidio.

Zeynep si trova di fronte ad un bivio

Anticipazioni del 24 maggio: Le rassicurazioni di Zeynep convincono Kemal

Kemal riceve una chiamata da Salih che lo avverte della presenza di Zeynep a casa sua. il ragazzo corre da sua sorella che prova a rassicurarlo dicendogli che è innamorata di Ozan e che è scappata da casa Sezin per via dei forti contrasti con Vildan.

Leyla ha fatto colpo su Galip

Kemal crede alle parole della sorella. Il ragazzo ignora che Zeynep si è innamorata di Emir ed è corsa da Ozan solo dopo essere stata sedotta e poi derisa da Emir, il quale le ha rinfacciato di essere stata solo una pedina nel suo piano finalizzato a ferire Kemal. Quest'ultimo promette che non ostacolerà l'amore tra lei e Ozan, a patto che la sorella non viva più nella stessa casa di Vildan ed Emir.

Nel frattempo, Galip dopo aver incontrato Leyla è rimasto folgorato dalla sorella di Vildan e vorrebbe iniziare a corteggiarla. Per questo chiama suo figlio e chiede a Emir di ritirare l'offerta per la casa di Leyla, poiché questo potrebbe ostacolarlo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il confronto tra Zeynep e Kemal.