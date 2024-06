Endless Love anticipazioni 24 giugno: Ozan costringe Vildan ad affrontare Zeynep

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 24 giugno su Canale 5 alle 14:30: Ozan si trova al centro delle liti tra sua moglie e sua madre. Il titolo originale della serie è Kara Sevd, il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Nell' episodio del 23 giugno: Ozan e Zeynep si riappacificano con Emir e tornano a casa. Kemal sospetta che il suo nemico sia coinvolto negli eventi recenti. Nihan confida al padre dell'attacco a Leyla. Onder deduce che Emir sia responsabile ma Nihan protegge il marito. Kemal trova la camera sporca di sangue e scopre Leyla all'ospedale, sospettando Emir. Kemal minaccia Emir e lo sfida in una roulette turca per liberare Nihan. Salih avverte Zeynep e Nihan, che impediscono il duello. Nihan decide di rimanere con Emir, lasciando Kemal deluso.

Anticipazioni di Endless Love del 24 giugno: Ozan si trova al centro delle dispute familiari

Le tensioni tra Vildan e Zeynep si evolvono e continuano a scontrarsi apertamente. Le loro dispute diventano sempre più frequenti e intense, mettendo a dura prova l'armonia familiare. Ozan, sentendosi sopraffatto dalla situazione e desiderando la pace tra le due donne più importanti della sua vita, decide di intervenire.

Vildan e Zeynep continuano a litigare

Ozan, profondamente preoccupato per il benessere emotivo di entrambe, decide di parlare con sua madre Vildan. Con pazienza e amore, cerca di farle capire quanto le continue tensioni stiano ferendo Zeynep e anche lui stesso. Ozan esprime il desiderio di vedere una soluzione pacifica e un avvicinamento tra Vildan e Zeynep.

La donna si reca allora dai consuoceri, Huseyin e Fehime, per annunciare il fatto che stanno per diventare nonni e per invitarli a cena a casa sua, assieme ai futuri genitori. La famiglia di Zeynep, però, non ha dimenticato i torti subiti da Vildan e non ha intenzione di fare finta di nulla.

