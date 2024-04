Endless Love anticipazioni 24 aprile: Asu tenta di sedurre Kemal, Emir incastra Onder

Le anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda mercoledì 24 aprile su Canale 5 ci rivelano che Emir ha puntato Tarik per vendicarsi di kemal. La soap turca ha vinto l'International Emmy Award. La telenovela va in onda alle 14:10 dal lunedì al venerdì e alle 14:30 il sabato, con la possibilità di essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity

Nell'episodio del 23 aprile, Kemal rassicura Nihan che né lui né Salih hanno denunciato Ozan per l'incendio della barca, nonostante ci sia un video che lo incrimina.

Kemal insiste per capire cosa stesse cercando di proteggere Nihan quando ha accettato di sposare Emir. Nihan cambia versione e afferma che si è sposata per evitare il fallimento dell'azienda di famiglia.

Nel frattempo, Zeynep, tornata in città dopo il concerto, è costretta a partecipare alla cena organizzata con Salih. Durante la cena, riceve messaggi di Emir che la invita a una cena principesca per il giorno seguente. Emir ha organizzato un dopocena in una suite matrimoniale.

Onder consegna a Nihan i rendiconti bancari dell'azienda e la avverte che presto Emir tornerà al lavoro. Nihan è molto preoccupata per Kemal e vorrebbe avvertirlo del ritorno di Emir in azienda, ma lui non sente il cellulare, così lei decide di andare di nascosto a casa sua.

Kemal respinge il tentativo di Asu di sedurlo

Anticipazioni del 24 aprile: Kemal respinge Asu, Emir chiede aiuto a Tufan

Mentre Nihan e Kemal stanno parlando sentono bussare alla porta, Asu arriva a sorpresa per brindare alla nuova casa. Nihan si nasconde in camera da letto, ma alla prima occasione riesce a sgattaiolare via.

Appena uscita, chiede a Yasemine di aiutarla a mandare via Asu, ma l'amica trova la sua gelosia assurda e non collabora. Nel frattempo, Asu si ubriaca e cerca di provocare Kemal, che non ci sta e la manda a dormire da sola in camera, mentre lui si stende sul divano.

Il mattino seguente, Nihan e Onder decidono di tornare per la prima volta nel luogo dove avvenne l'omicidio, approfittando dell'assenza del custode. Si accordano per arrivare separatamente.

Un gemello incastra Onder

Emir prende un oggetto dall'armadio che sembra essere un gemello trovato a terra e lo mostra a Onder, che lo riconosce e conferma di averlo perso. A quel punto, il destino di Onder è segnato.

Poco dopo, Emir chiama Tufan e lo incarica di procedere con un misterioso piano che incastrerà Tarik. Tarik riceve una telefonata da Tufan quella mattina.