Endless Love anticipazioni 23 ottobre, Nihan supera l'intervento: Kemal cerca di vederla ma Emir si oppone

Scopriamo cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 23 ottobre alle 14:10 su Canale 5: Tufan scopre la verità sull'incidente di Nihan. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Il piano di Kemal e Zehir per avvicinarsi a Nihan

Tufan inizia a investigare sull'incidente di Nihan. Durante le sue ricerche, scopre che Asu ha mentito: la sera del sinistro, lei non era con Kemal come aveva dichiarato. Al contrario, Asu era uscita proprio per cercare Kemal e l'aveva sorpreso insieme a Nihan, confermando i suoi sospetti sui sentimenti che ancora li legano.

Asu, terrorizzata dall'idea che Emir possa venire a conoscenza di quanto accaduto, prega Tufan di non rivelare nulla al marito. Teme che ulteriori indagini possano svelare il suo ruolo nell'episodio, essendo stata lei stessa a manomettere i freni dell'auto di Nihan nel tentativo di sbarazzarsi della sua rivale una volta per tutte.

Nel frattempo, Nihan riesce a superare l'intervento chirurgico e viene trasferita in terapia intensiva per il recupero. Kemal, disperato e preoccupato per lei, tenta più volte di avvicinarsi alla sua stanza, ma i tentativi risultano vani a causa della sorveglianza imposta da Emir. Kemal non si dà per vinto, e dopo due giorni di inutili tentativi, decide di pianificare un nuovo approccio. Con l'aiuto del fidato Zehir, inizia a lavorare su un piano per essere in grado finalmente di vedere Nihan.

Zehir vuole aiutare Kemal ad eludere la sorveglianza di Emir

Nel frattempo, Vildan, che ha capito quanto Kemal tenga a Nihan, decide di intervenire. Pur consapevole dei rischi, la madre di Nihan accetta di aiutare Kemal a entrare nell'ospedale per avvicinarsi a sua figlia. La determinazione di Kemal e l'appoggio di Vildan creano un'alleanza inaspettata, mentre Emir continua a vigilare su ogni mossa che possa avvicinare Kemal e Nihan.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tufan inizia a indagare sull'incidente che ha avuto Nihan e scopre che Asu ha mentito.