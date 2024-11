Endless Love, anticipazioni 23 novembre: Asu è scomparsa, la sua stanza piena di sangue fa temere il peggio

Ecco cosa succederà nelle puntate della soap turca che andranno in onda domani alle 14:40 circa, su Canale 5: il sabato vengono trasmessi due episodi.

Endless Love torna domani sabato 23 novembre su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Gürcan rivela chi ha orchestrato il tentato omicidio di Nihan. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Asu consiglia a Tarik di incastrare Gurcan, facendolo sembrare il vero colpevole dell'incidente a Nihan . Zehir scopre l'indirizzo di Gurcan, ma Tarik arriva prima, lo rapisce e lo tiene in ostaggio. Kemal e Nihan, credendo che Gurcan sia solo, non riescono a entrare, ma la polizia li arresta per violazione di domicilio.

Tarik, intenzionato a uccidere Gurcan, viene però sorpreso quando l'uomo riesce a scappare. Zehir scopre che Gurcan è malato. Zeynep si confida con sua madre sui suoi sentimenti per l'uomo sbagliato, Emir. Quest'ultimo ordina ai suoi uomini di trovare Gurcan. Leyla rivela a Vildan che si sposerà con Ayhan, mentre Galip teme che Emir possa fare del male ad Asu.

Anticipazioni di Endless Love: Nuovi sospetti sconvolgono la vita dei due protagonisti

Dopo un incontro drammatico, Asu accetta finalmente la proposta di divorzio di Kemal, ma non prima di chiedergli di lasciare l'appartamento per darle il tempo di fare le valigie e gestire la situazione. La decisione segna la fine di un capitolo della loro vita, ma non di certo la fine delle complicazioni che caratterizzano il loro rapporto.

Il giorno successivo, Kemal e Nihan incontrano finalmente Gurcan, che, sotto pressione, svela chi ha orchestrato il tentato omicidio di Nihan. La sua confessione li spinge a inseguirlo, ma ciò che scoprono lascia entrambi senza parole. Quando arrivano a casa di Asu, trovano la stanza della donna in uno stato di caos, con una grande quantità di sangue che li fa temere il peggio.

Asu sembra essere scomparsa. Kemal e Nihan contattano la polizia, e l'indagine si avvia rapidamente. Quando il Commissario Mercan arriva sulla scena, la tensione aumenta. Nihan non riesce a nascondere il suo disprezzo nei confronti dell'uomo capendo che la polizia è pronta a gettare la colpa su di loro. Mercan, infatti, inizia a sospettare che Kemal sia coinvolto nella scomparsa e nel presunto omicidio di Asu, estendendo i suoi sospetti anche a Nihan, alimentando il clima di sfiducia tra i protagonisti.

