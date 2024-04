Endless Love anticipazioni 23 aprile, Kemal indaga su Emir ma Nihan teme per la sua sicurezza

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda martedì 23 aprile su Canale 5 scopriamo che Nihan e Kemal complottano contro Emir. La serie, nota con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. La telenovela va in onda alle 14:10 dal lunedì al venerdì e alle 14:30 il sabato, con la possibilità di essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 22 aprile Emir e Zeynep passano al tu reciproco. Nel frattempo, Kemal sta cercando delle prove per incastrare Emir. Tarik non vede l'ora di andare a firmare il contratto per il nuovo negozio, ma, arrivato all'appuntamento, apprende con grande disappunto che il proprietario ci ha ripensato.

Chiedendo spiegazioni a Emir, l'uomo fa finta di cadere dalle nuvole. Naturalmente, Tarik ignora che è stato proprio Emir a bloccare il tutto. Onder vuole vederci chiaro in certe transazioni economiche di Emir per riconsiderare il processo. Su ordine di Emir, Tufan fa in modo che Kemal e Salih vedano il video in cui Ozan dà fuoco alla barca.

Nihan è preoccupata per il futuro di suo fratello

Anticipazioni del 23 aprile: Le decisioni di Zeynep: tra Emir e Salih

Dopo aver scoperto che è stato Ozan ad incendiare la barca di Salih, Kemal rassicura Nihan: al momento nessuno ha denunciato suo fratello per il danno, nonostante esista un video incriminante.

Nihan aveva confessato al suo ex fidanzato di aver sposato Emir per proteggere Ozan. Ora, il giovane Soydere le chiede maggiori spiegazioni, ma lei cambia versione e afferma di essersi sposata per evitare il fallimento dell'azienda di famiglia.

Zeynep è corteggiata da Emir

Nel frattempo, Zeynep, tornata dal concerto a cui l'ha portata Emir, è costretta a partecipare alla serata organizzata dalla sua famiglia con Salih. Durante la cena, riceve messaggi dallo stesso Emir, che le chiede di accompagnarlo il giorno successivo a una cena di lusso, seguita da una serata in una suite matrimoniale.

Onder sta aiutando Kemal e Nihan

Onder consegna a Nihan i rendiconti bancari dell'azienda e la avverte che Emir tornerà presto al lavoro. Nihan è molto preoccupata per Kemal e vorrebbe avvisarlo del ritorno di Emir in azienda, ma lui non risponde al cellulare. Decide quindi di recarsi di nascosto a casa sua. Mentre stanno parlando, qualcuno bussa alla porta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Kemal è alla ricerca di prove per incastrare Emir.