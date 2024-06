Endless Love anticipazioni 22 giugno, Nihan si accorda con Emir: Kemal è fuori dai giochi

Endless Love torna domani sabato 22 giugno su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Emir ha rintracciato i due fuggitivi. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 21 giugno: Zeynep e Ozan sono nascosti in un luogo segreto, accompagnati da Zehir. Zeynep è molto preoccupata per il bambino che porta in grembo, perché teme che Emir gli possa fare del male, allora si ritrova costretta a decidere tra la sua vita e quella di suo fratello Kemal. Non è molto convinta sul da farsi ma, trovato il coraggio e grazie a una buona interpretazione, riesce a indirizzare Ozan, per fare in modo che tutto vada per il meglio.

Anticipazioni del 22 giugno di Endless Love: Emir ricatta sua moglie

Kemal torna a casa dopo aver fatto la spesa, carico di speranza e desiderio di una nuova vita con Nihan. Tuttavia, trova la donna che ama cambiata, con uno sguardo spaventato e triste, lontano dalla felicità che aveva immaginato di condividere con lei. Non capisce cosa possa aver causato questo cambiamento repentino, ma intuisce che qualcosa di grave sia accaduto.

Kemal ignora l'accordo tra Emir e Nihan

Nel frattempo, Nihan è sopraffatta dalla paura e dal senso di colpa. Emir ha scoperto il loro nascondiglio segreto e, minacciando di uccidere Kemal in sua assenza, l'ha costretta a prendere una decisione estrema. Per proteggere l'uomo che ama, Nihan ha deciso di tornare da Emir per sempre, ma ha negoziato un solo giorno in più con Kemal. Questo giorno è cruciale: lei vuole convincere Kemal che la scelta di tornare da suo marito sia solo sua, preservando così la sua reputazione agli occhi di Kemal.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal e Nihan sono impazienti di vivere la loro nuova vita insieme.