Endless Love, anticipazioni 22 gennaio: Kemal e Nihan raggiungono un importante traguardo, la famiglia è unita

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 22 gennaio alle 14:10 su Canale 5: Ayhan e Zehir hanno un dono speciale per un nuovo inizio. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Emir riesce a entrare furtivamente nella casa di Kemal e Nihan per dare un ultimo saluto alla piccola Deniz Dopo l'addio, Emir contatta Zeynep per portare a termine la sua fuga all'estero grazie ai passaporti che ha preparato. La donna decide di sfruttare l'occasione per fermarlo una volta per tutte. Chiama Kemal e lascia la conversazione aperta, permettendo a lui e a Hakan di rintracciare la posizione di Emir.

Kemal e Hakan si mobilitano immediatamente, sperando di fermare il nemico prima che sia troppo tardi. Tuttavia, Emir, riesce a sfuggire anche questa volta. Prima che i due possano intercettarlo, Emir si imbarca su un peschereccio, Zeynep, stanca di essere manipolata e utilizzata come pedina nei giochi dell'uomo, sceglie di non seguirlo.

Zehir fa un regalo a Kemal

Anticipazioni di Endless love, Il riconoscimento legale di Deniz: una battaglia vinta

Kemal si ritrova circondato dall'affetto e dal sostegno delle persone a lui care. Ayhan e Zehir, trovano un modo originale per risollevargli il morale: decidono di regalargli un camper, simbolo di un nuovo inizio e della libertà tanto desiderata. Con questo dono speciale, Kemal, Nihan e la piccola Deniz si preparano a partire per una luna di miele all'insegna della semplicità e della serenità, lasciandosi alle spalle le ombre di Emir.

Al ritorno dal viaggio, le sfide non sono ancora finite. Kemal si presenta all'udienza per il riconoscimento legale di Deniz, una battaglia legale che segna un altro passo verso la normalità. Il giudice, colpito dall'evidente legame tra padre e figlia e dalle circostanze, decide di riconoscere Kemal come padre di Deniz. La sentenza è un trionfo che dona finalmente alla famiglia l'unità che avevano tanto sognato.

Per celebrare questo successo e i sacrifici affrontati lungo il cammino, Kemal e Nihan organizzano una cena sontuosa, dove amici e familiari si riuniscono. L'atmosfera è quella di una festa tanto attesa, un momento di gioia condivisa che sottolinea la forza e la tenacia dimostrate da tutti. Emir e la sua malvagità sembrano ormai far parte del passato. Ma sarà veramente così?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Emir riesce a beffare la Guardia costiera e continua la sua fuga.