Endless Love anticipazioni 22 aprile, Emir e Zeynep: Un legame che si rafforza

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 22 aprile su Canale 5: Emir agisce alle spalle di Tarik. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap viene trasmessa alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30 ed è disponibile, in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 20 aprile, Kemal mette alle strette Nihan e riesce a sapere che la ragazza è stata costretta a sposare Emir per proteggere il fratello Ozan.

Kemal, stimolato e preoccupato da queste nuove informazioni, organizza subito un incontro con i suoi amici Salih e Vildan per condividere la notizia e riflettere insieme sulla strategia migliore da mettere in atto.

Nihan, intanto, si incontra con Banu in quanto entrambe hanno ricevuto delle foto riguardanti la sera dell'omicidio di cui è stato accusato Ozan. Queste foto Nihan le mostra anche a Onder, il quale le dice molto chiaramente che lui e Vildan sapevano che la sera dell'omicidio era presente anche un'altra ragazza.

Intanto, la famiglia di Zeynep apprende con piacere che la ragazza vuole fidanzarsi con Salih, ignari dell'appuntamento che la giovane ha con Emir.

Tarik non riesce a fittare il negozio

Anticipazioni del 22 aprile: Emir manovra dietro le quinte

Emir e Zeynep iniziano a rivolgersi reciprocamente usando il "tu" come forma di confidenza. Nel frattempo, Kemal sta cercando prove per incastrare Emir.

Tarik è entusiasta all'idea di firmare il contratto per il nuovo negozio, ma quando arriva all'appuntamento, scopre con grande delusione che il proprietario ha cambiato idea. Chiedendo spiegazioni a Emir, quest'ultimo finge di essere all'oscuro della situazione.

Zeynep si avvicina ad emir, ignara del suo piano

Il fratello di Kemal non sa che è stato proprio Emir a bloccare tutto. Onder vuole chiarire alcune transazioni economiche del giovane Kozcuoğlu per riconsiderare il processo. Su ordine di Emir, Tufan fa in modo che Kemal e Salih vedano il video in cui Ozan incendia la barca di Salih.