Endless Love, anticipazioni 21 settembre: Kemal rivela la verità sulla madre di Emir, Nihan fa un giuramento

Endless Love torna domani sabato 7 settembre su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che la verità sulla madre di Emir ha conseguenze economiche per i Kozcuoglu. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Nihan giura di vendicare la morte di suo fratello

La fotografa che ha fatto le foto in ospedale il giorno in cui Ozan è stato trovato morto consegna a Nihan il materiale che ha raccolto, e lei lo inoltra a Kemal. Dopo aver esaminato rapidamente le foto, Kemal decide di mostrarle a un ex poliziotto forense. Quest'ultimo fornisce una testimonianza cruciale, affermando che Ozan non avrebbe potuto impiccarsi da solo, alimentando ulteriormente il mistero intorno alla sua morte.

Kemal, desideroso di fare chiarezza, incarica Zehir di prendere la madre di Emir. Quando Emir scopre ciò, esplode in un accesso di rabbia. La donna, ritenuta morta, viene riportata a casa, rivelando che in realtà è stata tenuta in uno stato vegetativo per 25 anni. Galip, il padre di Emir, confessa di aver mentito riguardo alla sua morte e di aver falsificato documenti medici, temendo che il tentativo di suicidio della moglie potesse danneggiare la sua immagine.

Galip: oggi il suo segreto viene rivelato a tutti

Emir, scoprendo il coinvolgimento di Kemal nel ritorno della madre, giura vendetta. Nel frattempo, Kemal fa rapire il dottore che ha mantenuto Mujgan, la madre del suo nemico, in stato di sedazione per tutti quegli anni, un'azione che intensifica il conflitto tra i due uomini. Nihan, a sua volta, viene a sapere che Efsane era a conoscenza di dettagli cruciali riguardo a Ozan, avendo ascoltato una conversazione tra Emir e un misterioso interlocutore, in cui il marito menzionava la necessità di eliminare Ozan dopo l'avvelenamento.

Kemal decide di chiedere aiuto a Hakan, ignaro del fatto che quest'ultimo avviserà immediatamente Emir. Il clamore intorno al ritorno di Mujgan provoca un crollo drammatico delle azioni delle aziende dei Kozcuoğlu. Emir trova il medico che ha mantenuto sua madre sedata su ordine di Galip, mentre Kemal, seguendo le tracce di un barcaiolo coinvolto nel rapimento di Ozan, con l'assistenza di Nihan - che giura vendetta sulla tomba di suo fratello - scopre che il commissario Hakan lavora segretamente per Emir.