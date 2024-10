Endless Love anticipazioni 21 ottobre: Emir sospetta di Kemal ma Asu fornisce un alibi a suo marito

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 21 ottobre su Canale 5 alle 14:10 in cui l'incidente di Nihan fa aumentare la tensione trai protagonisti. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Leyla e Ayhan hanno un piano per salvare Kemal

Dopo l'incidente che ha messo in pericolo la vita di Nihan, la situazione si complica ulteriormente. Emir, colpito dalla rabbia, comincia a sospettare che ci sia qualcosa di più tra Kemal e Nihan, specialmente riguardo agli eventi della sera prima, convinto che i due fossero insieme prima dell'incidente. La sua insicurezza lo spinge a indagare, ma Asu, consapevole del pericolo che questa situazione rappresenta per il marito, si affretta ad intervenire.

Nel frattempo, Leyla e Ayhan si uniscono a Kemal in un piano per evitare che la verità venga a galla. Concordano una versione dei fatti che possa proteggere Kemal da eventuali accuse e, soprattutto, da Emir. Sanno che se la verità sulla paternità di Deniz dovesse emergere, le conseguenze sarebbero disastrose non solo per Kemal, ma anche per Nihan e la bambina.

Vildan aiuta Kemal a mantenere il segreto su Deniz

Kemal, nel frattempo, vive un turbinio di emozioni. Il senso di colpa per ciò che è accaduto a Nihan lo attanaglia, rendendolo nervoso e ansioso, nonostante il supporto di Leyla e Vildan, che cercano di rassicurarlo e di spingerlo a mantenere la calma. Entrambe le donne lo avvertono del rischio che corre se Emir scoprisse che Kemal sa di essere il padre di Deniz.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Emir chiede spiegazioni a Leyla sull'incidente di Nihan.