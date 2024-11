Endless Love, anticipazioni 21 novembre: Emir vuole uccidere Asu, Zeynep si confida con sua madre

Stasera in prima serata a partire dalle 21:40 circa va in onda un nuovo appuntamento con la soap turca: ecco la trama degli episodi inediti, la soap va in onda il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:45.

Questa sera giovedì 21 novembre in prima serata, su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda le nuove puntate inedite di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Kemal e Nihan sotto accusa per violazione di domicilio

Asu consiglia a Tarik di incastrare Gurcan, facendolo passare come il responsabile di tutti gli eventi legati al sabotaggio dell'auto di Nihan. Seguendo questo suggerimento, Tarik si reca da Gurcan, lo immobilizza e lo tiene in ostaggio. Nel frattempo, Zehir rintraccia l'indirizzo di Gurcan e lo comunica a Kemal e Nihan, i quali, ignari della presenza di Tarik, cercano di entrare nell'appartamento. La situazione si complica quando, a sorpresa, arriva la polizia, che li accusa di violazione di domicilio, interrompendo un raro momento di romanticismo tra Kemal e Nihan.

Nonostante l'ostacolo, i due innamorati, con l'aiuto di Zehir, riescono a fare irruzione nell'abitazione, ma scoprono che Gurcan è già stato portato via. Tarik, nel frattempo, lo conduce in un bosco e si prepara a eliminarlo, ma Gurcan, con un colpo di fortuna, riesce a fuggire colpendo il suo rapitore. Nel frattempo, Zehir scopre un dettaglio importante: Gurcan è gravemente malato, il che potrebbe influire sui suoi prossimi movimenti.

Asu si allea con Tarik ma rischia la vita

Zeynep, sopraffatta dai sensi di colpa e dai sentimenti per Emir, si confida con sua madre Fehime. In un momento di vulnerabilità, ammette di sentirsi "paralizzata" dai suoi sentimenti per l'uomo sbagliato, Le macchinazioni di Emir raggiungono nuovi livelli di crudeltà. Galip, preoccupato che Emir possa vendicarsi su Asu per l'incidente causato a Nihan, decide di avvertirla del pericolo imminente.

La vita di Aus è in pericolo

Tuttavia, Emir agisce rapidamente, attirando sua sorella e Tufan in una vecchia fabbrica di scarpe. Qui, mette in scena una sinistra dimostrazione, facendo vedere una macchina con impianti idraulici malfunzionanti e freni rotti, un chiaro avvertimento per Asu. Con tono gelido, cerca di costringerla a mettersi al volante, trasformando il suo tentativo di omicidio in un incubo reale.

Proprio quando la situazione sembra precipitare, Mujgan, accompagnata da Nihan, arriva sul posto. Con un intervento deciso, Mujgan affronta Emir, implorandolo di fermarsi e di lasciare in pace Asu. Allo stesso tempo, persuade Asu a consegnare a Emir tutti i documenti compromettenti in suo possesso che potrebbe utilizzare contro di lui.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Gurcan contatta Emir e gli propone di fornirgli l'indirizzo di chi ha manomesso l'auto di Nihan in cambio di denaro.