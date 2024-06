Endless Love anticipazioni 21 Giugno ore 14.10, Zeynep deve decidere: sacrificherà suo figlio o Kemal?

Domani tornano i protagonisti della soap turca in onda alle 14:10 circa, la serie è un punto di riferimento del daytime su Canale 5: stasera viene trasmessa anche in seconda serata.

Endless Love torna domani venerdì 21 giugno su Canale 5 alle 14:10. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Emir minaccia anche Zeynep e Ozan. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 20 giugno: Kemal e Nihan si nascondono in un luogo sicuro e segreto, convinti di essere al riparo da chiunque. Kemal ha pianificato tutto nei minimi dettagli: pochi conoscono la loro posizione, e ha disseminato falsi indizi per confondere Emir che Inizialmente cade nella trappola, ma è sempre più arrabbiato e determinato a vendicarsi.

Anticipazioni del 21 giugno di Endless Love ore 14:10: Zeynep e Ozan sono in fuga

Zehir accompagna la coppia in un luogo segreto, dove i due si nascondono dalla furia di Emir che vuole sapere a tutti i costi dove si sono rifugiati Kemal e Nihan. La ragazza, ora che ha scoperto che è realmente incinta, teme che il perfido Kozcuoğlu possa fare del male al bambino che porta in grembo.

Ozan è fuggito con sua moglie.

La povera Zeynep si trova di fronte ad una terribile scelta: salvare suo figlio sacrificando Kemal, suo fratello, o viceversa. Indecisa sul da farsi, alla fine si arma di coraggio e grazie a una buona interpretazione, riesce a indirizzare Ozan, per fare in modo che tutto vada per il meglio.