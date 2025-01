Endless Love, anticipazioni 21 gennaio: Emir saluta Deniz e poi fugge con un peschereccio

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera turca in onda domani intorno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 21 gennaio su Canale 5 alle 14:10 circa, scopriamo che Zeynep gira le spalle a Emir. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award.

Riassunto dell'episodio precedente

Emir, inseguito da un mandato di arresto, pianifica una fuga per evitare di affrontare le conseguenze delle sue azioni. Per questo ricorre ai passaporti falsi, pronti sia per lui che per Zeynep, con l'intenzione di lasciare tutto e ricominciare altrove. Nel frattempo, Kemal riesce a scoprire i dettagli della fuga di Emir.

Kemal chiede a sua sorella se fosse a conoscenza del piano di Emir e se avesse intenzione di seguirlo. Zeynep nega con fermezza qualsiasi coinvolgimento. Nonostante il passato turbolento e le sue scelte sbagliate, Zeynep promette a Kemal di non tradirlo mai più. L'ingegnere inizia a intravedere un cambiamento in Zeynep, ma la minaccia rappresentata da Emir resta sempre viva.

Emir saluta la piccola Deniz

Anticipazioni di Endless Love: Kemal e Hakan cercano di fermare la fuga di Kozcuoğlu

Emir riesce a entrare furtivamente nella casa di Kemal e Nihan. L'unico scopo della sua intrusione è dare un ultimo saluto alla piccola Deniz, che è al centro di ogni sua azione e ossessione. Dopo l'addio, Emir contatta Zeynep per portare a termine la sua fuga all'estero grazie ai passaporti che ha preparato.

Si dirige verso l'ospedale per prelevarla, ma Zeynep, combattuta tra il desiderio di lasciarsi tutto alle spalle e la voglia di fare la cosa giusta, decide di sfruttare l'occasione per fermarlo una volta per tutte. Chiama Kemal e lascia la conversazione aperta, permettendo a lui e a Hakan di rintracciare la posizione di Emir.

Kemal e Hakan si mobilitano immediatamente, sperando di fermare il nemico prima che sia troppo tardi. Tuttavia, Emir, riesce a sfuggire anche questa volta. Prima che i due possano intercettarlo, Emir si imbarca su un peschereccio, Zeynep prende una decisione cruciale per la sua vita. Stanca di essere manipolata e utilizzata come pedina nei giochi di Emir, sceglie di non seguirlo, dirgli addio per sempre e rimane a terra.

