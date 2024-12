Endless Love anticipazioni 21 dicembre: Nihan divorzia da Emir, Kemal viene convocato per il test del DNA

Ecco cosa succederà nelle puntate della soap turca che andranno in onda domani alle 14:40 circa, su Canale 5: il sabato vengono trasmessi due episodi.

Endless Love torna domani sabato 21 dicembre su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Zeynep stupisce Emir. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Tarik ottiene da Galip, indebolito dalla salute precaria, un'informazione chiave: il nome della società usata da Emir per nascondere i traffici illeciti della Kozcuoglu Holding. Questo segreto rappresenta un'arma decisiva per colpire Emir e i suoi affari. Nel frattempo, Nihan affronta Emir con un ultimatum: per ottenere i fondi necessari a saldare i debiti con le banche, deve ordinare ai suoi uomini di lasciare la loro casa.

Messo alle strette, Emir è costretto a cedere. Finalmente libera, Nihan può riabbracciare sua figlia Deniz, trovando conforto dopo i giorni di prigionia. Con fiducia, attende che Kemal porti a termine il suo piano per distruggere definitivamente Emir, ponendo fine alla sua sete di potere e controllo.

Zeynep è ancora soggiogata da Emir

Anticipazioni di Endless Love: Emir resta senza fondi dopo il ritiro dei fidi bancari

Fehime ha preparato uno scatolone con alcune cose che aveva portato via dalla vecchia casa di Kemal e lo da' a Zeynep. La giovane al suo interno trova un pacco destinato al fratello al cui interno c'è una chiavetta con dei video che incastrano definitivamente Emir per la morte di Linda.

Kemal, nel frattempo, incontra Emir e lo costringe a firmare l'accordo per il divorzio consensuale con Nihan. I due giovani sono ora al settimo cielo e credono che nulla ormai potrà ostacolare la loro felicità. Tuttavia, mentre festeggiano in compagnia di tutti i loro affetti, Asu ed Emir stanno già tramando alle loro spalle.

Nel giorno dei festeggiamenti per la notizia del divorzio consensuale tra Emir e Nihan, Kemal riceve una convocazione dal tribunale per un test del DNA che deve accertare la paternità di Deniz. Lui e Nihan, felici, fanno progetti per il futuro, anche se Kemal continua a nutrire una certa inquietudine.

Intanto le banche iniziano a ritirare i fidi alla Kozcuoglu Holding perché Nihan, allo scopo di accelerare la disfatta dei nemici, non paga in tempo le rate del piano di rientro. Emir, a cui Asu ha detto del ritrovamento dei video da parte di Zeynep, ha un durissimo confronto con suo padre.

Subito dopo torna a casa e resta scioccato di fronte alla sua nuova realtà. Kemal apprende costernato che sua sorella non ha mai smesso di amare Emir: infatti Zeynep, pur non volendo fare del male a suo fratello, è entusiasta della nuova situazione di Emir, e fa una mossa che neanche lo stesso Kozcuoğlu si aspettava.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal dà un ultimatum a Emir