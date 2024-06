Endless Love anticipazioni 20 giugno, Emir cade nella trappola di Kemal e Nihan

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda giovedì 20 giugno su Canale 5 alle 14:10, Emir è sempre più infuriato. La soap turca ruota intorno alla tormentata storia d'amore tra i due protagonisti, ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 19 giugno, Tufan mostra ad Asu le informazioni sulla nave su cui saliranno Kemal e Nihan, dicendole che vuole darle a lei, prima che a Emir. La donna, per paura che possa succedere qualcosa all'amato per mano di Emir, rinuncia a fare in modo che torni e chiede a Tufan di non fornire a Emir le informazioni trovate; ma Tufan spiffera tutto al suo capo. Nel frattempo, Zeynep scopre (questa volta veramente) di essere incinta.

Anticipazioni del 20 giugno di Endless Love: la collera di Emir

Kemal e Nihan dopo la fuga hanno trovato rifugio in un luogo segreto dove nessuno riuscirà mai a trovarli. Il ragazzo ha progettato il piano nei minimi dettagli, per questo motivo ha rivelato la posizione della casa a poche persone. Gli amici fedeli dei giovani amanti sono pronti a difenderli.

Emir è furioso per la fuga di sua moglie

Nei giorni precedenti, hanno disseminato una serie di falsi indizi per depistare il malefico Emir che non si rassegna al fatto che sua moglie sia scappato con la persona che più odia al mondo: Kemal. Accecato dalla rabbia non si accorge delle trappole e ci casca in pieno, cosa che lo fa infuriare ancora di più. Emir giura che è pronto a vendicarsi e farà di tutto per riprendersi Nihan, anche se sa che lei non lo ama.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Zeynep acquista un test di gravidanza.