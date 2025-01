Endless Love, anticipazioni 20 gennaio: Emir pianifica la fuga ma Zeynep è pronta a tradirlo

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 20 gennaio su Canale 5 alle 14.10: Emir pianifica la fuga con passaporti falsi. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Emir porta Zeynep in ospedale, la donna si salva, ma purtroppo il bambino non ce la fa, Emir telefona a Baran per dirgli di fermarsi. Nihan e Kemal arrivano nella loro nuova casa, i due giovani sono all'apice della loro felicità. Il mattino dopo, quando Zeynep si risveglia, Emir le comunica che ha perso il bambino. Dopo un momento di incredulità, la giovane inizia ad accusarlo di avere ucciso il loro bambino.

Emir affida Zeynep a Fehime. Kemal e Nihan, sentendo la mancanza di Deniz, decidono di tornare a casa, ma vengono assaliti dagli uomini di Mehmet. L'intervento della squadra di sorveglianza inviata da Ayhan e Zehir sventa la tragedia. Quando Mehmet confessa di aver agito al soldo di Emir, il commissario Hakan ottiene un mandato d'arresto per Emir che intanto ha fatto perdere le sue tracce.

Kemal e Nihan con Deniz

Anticipazioni di Endless Love: Zeynep promette di non tradire più la fiducia di Kemal

Emir, inseguito da un mandato di arresto e ormai senza vie d'uscita dopo l'ennesimo fallimento del suo piano di vendetta, pianifica una fuga estrema per evitare di affrontare le conseguenze delle sue azioni. Per questo, ricorre ai passaporti falsi, pronti sia per lui che per Zeynep, con l'intenzione di lasciare tutto e ricominciare altrove.

Nel frattempo, Kemal riesce a scoprire i dettagli della fuga di Emir, capendo che questa volta il suo nemico sta davvero cercando di tagliare ogni legame con il passato. Deciso a prevenire qualsiasi altra mossa, Kemal si confronta con sua sorella, chiedendole se fosse a conoscenza del piano di Emir e se avesse intenzione di seguirlo.

Zeynep, ormai stanca dei giochi manipolatori di Emir e desiderosa di riconquistare la fiducia del fratello e della sua famiglia, nega con fermezza qualsiasi coinvolgimento. Nonostante il passato turbolento e le sue scelte sbagliate, promette a Kemal di non tradirlo mai più. L'ingegnere, pur mantenendo una certa cautela, inizia a intravedere un cambiamento in Zeynep, ma la minaccia rappresentata da Emir resta sempre viva.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zeynep trova conforto tra le braccia della madre Fehime.