Endless Love anticipazioni 20 dicembre: Tarik scopre il segreto di Galip , Nihan e Deniz finalmente riunite

Conosciamo le anticipazioni della soap turca in onda domani su Canale 5 alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda venerdì 20 dicembre alle 14.10 su Canale 5: Nihan ricatta Emir. Il titolo originale della soap turca premiata con l'International Emmy Award è Kara Sevd. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Kemal, sapendo che Nihan è prigioniera di Emir, si presenta a casa sua ma viene minacciato con una pistola. La polizia, chiamata da Kemal, non può intervenire senza un mandato, e Kemal viene arrestato per violazione di proprietà. Liberato il giorno dopo, organizza un piano per salvare Nihan e sua figlia Deniz. Nel frattempo, riesce a convincere le banche a revocare i prestiti alla Koczuoglu Holding, mettendo Emir in difficoltà finanziarie.

Con l'aiuto di Ayhan, Zehir e i loro uomini, Kemal architetta uno stratagemma per liberare Nihan. Un drone consegna a Nihan una maschera antigas, mentre i guardiani di Emir vengono neutralizzati. Nonostante Zeynep chieda a Emir di rinunciare a Nihan, lui rimane ossessionato. Alla fine, Nihan blocca un'operazione di Emir durante un'assemblea decisiva.

Galip dà un'informazione importante a Tarik

Anticipazioni di Endless Love: Kemal prepara la mossa finale contro Emir

Tarik, deciso a contrastare i suoi nemici, riesce a ottenere una rivelazione cruciale da Galip. Il vecchio patriarca, forse a causa del suo stato di salute precario, confessa il nome della società intermediaria usata da Emir per occultare i traffici illeciti della Kozcuoglu Holding. Questa informazione si rivela una carta vincente nelle mani di Tarik.

Nel frattempo, Nihan mette Emir con le spalle al muro. Con un gesto audace, lo ricatta: se vuole ottenere i fondi necessari per saldare i debiti con le banche, dovrà ordinare ai suoi uomini di abbandonare la loro casa. Emir, spinto dal bisogno urgente di liquidità, è costretto a cedere.

Finalmente libera, Nihan può tornare ad abbracciare sua figlia Deniz, trovando conforto dopo i lunghi giorni di prigionia. La donna nel frattempo attende con fiducia che Kemal porti a termine il piano che ha in mente per distruggere definitivamente Emir e la sua smisurata sete di potere e di controllo.