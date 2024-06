Endless Love anticipazioni del 2 giugno: Kemal scopre cosa ha fatto Tarik, Zeynep minaccia Emir

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 2 giugno alle 14:40 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio e il venerdì in seconda serata.

Endless Love torna domani domenica 2 giugno su Canale 5 con un doppio appuntamento in cui Tarik si trova con le spalle al muro . La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. Le due puntate del giorno festivo vanno in onda a partire dalle 14:40 e si possono seguire anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 2 giugno, Kemal sospetta della sincerità di Tufan e non crede che suo fratello Tarik sia colpevole dell'omicidio di Karen, ma scopre che Banu ha mentito sull'alibi di Tarik. Nihan interroga Tarik, che nega tutto e confessa a Emir la sua paura di essere scoperto e il suo amore per Banu.

Durante una riunione aziendale, Leyla vota contro una decisione, costringendo gli azionisti a riunirsi. Asu chiede a Kemal di convincere suo zio Hakki a passare gli ultimi giorni della sua vita in ospedale, ma l'anziano uomo si rifiuta di lasciare la casa. Nihan, tormentata dall'amore per Kemal, decide di parlargli un'ultima volta

Anticipazioni del 2 giugno: La decisione di Kemal spacca la famiglia

Zeynep minaccia Emir di svelare completamente la verità sul suo matrimonio fasullo e sui segreti di famiglia. Nel frattempo, Nihan chiede ad Asu di rendere felice il suo ex fidanzato, cosa che lei non è riuscita a fare a causa delle sue scelte passate. Tarik confessa a suo fratello di essere stato lui, anche se per errore, ad uccidere Karen.

Tarik viene accusato di omicidio

Kemal, si reca a casa dei genitori accompagnato da alcuni agenti per convincere il fratello a costituirsi, raccontando tutto a Fehime e Huseyin e rivelando loro dell'omicidio involontario commesso da Tarik. Tuttavia, i genitori rifiutano di credere a questa versione. Tarik nega di essere colpevole e chiede aiuto a Emir. Nel frattempo, Efsane mette in guardia Nihan sulle indagini di Zeynep sul suo matrimonio.

Tarik si trova in centrale per essere interrogato sull'omicidio di Karen, suscitando grande preoccupazione nella famiglia che si precipita sul posto. Zeynep, giunta per sostenere il fratello, rivede i genitori dopo tanto tempo ma Huseyin la ignora mentre Fehime la abbraccia. Emir si presenta anche alla centrale per accompagnare la moglie e annunciare che intende assicurare a Tarik l'assistenza legale necessaria.

Kemal, convinto della colpevolezza del fratello, si ritiene nel giusto nonostante l'opposizione dei genitori e di Zeynep. Solo Asu sostiene il giovane senza riserve. Per vendicarsi delle sofferenze inflitte alla sua famiglia, il giovane Soydere inizia a investigare sui Kozcuoğlu alla ricerca di un punto debole. Nel frattempo, Vildan, rimasta sola a casa, cerca di scoprire informazioni sul passato di Zeynep.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tufan è pronto a dimostrare a Kemal che Tarik è il responsabile della morte di Karen.