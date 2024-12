Endless Love anticipazioni 2 dicembre: Nihan è in cella, Emir manipola Anil

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 2 dicembre su Canale 5: Asu ritira la denuncia contro Nihan.

Emir confessa a Nihan di avere un'ossessione malata per lei, mentre manipola Asu in un piano crudele: rapire e uccidere Tufan, facendolo apparire colpevole dell'omicidio di Ozan. Nonostante i dubbi iniziali, Asu accetta per evitare di essere smascherata da Kemal e Nihan, che non credono alla sua versione dopo l'incidente.

Intanto, Zeynep scopre il sesso del bambino e corre da Emir, ma viene sorpresa da Fehime, che apprende una verità sconvolgente. Kemal, insospettito dalle bugie di Tarik, inizia a collegarlo al caso. Nihan, certa della colpevolezza di Asu, cerca di farla confessare, ma l'intervento del commissario Mercan la ferma. Hakan, pur escluso dalle indagini, continua a supportare Kemal segretamente.

Nihan viene arrestata e portata in cella, accusata di aver avuto un ruolo nella scomparsa di Asu. Quest'ultima interrogata dal Commissario Mercan, riesce a presentarsi come una testimone credibile, alimentando i sospetti sulla donna. Ma, in un colpo di scena, Asu decide di ritirare la denuncia, e la Sezin viene rilasciata.

Nel frattempo, Emir dimostra ancora una volta la sua capacità di manipolare le persone intorno a lui. Costringe Anil a tornare a casa, avvertendolo che, quando arriverà il momento, dovrà confessare di aver inquinato la scena dell'omicidio di Ozan. Emir è disposto a fare qualunque cosa pur di mantenere il controllo della situazione e nascondere la verità, senza preoccuparsi delle conseguenze per chi gli sta intorno.

Leyla, sempre attenta ai dettagli e ai movimenti sospetti, avverte Nihan che c'è qualcosa di strano nei bilanci dell'azienda. Le suggerisce di stare molto attenta, poiché potrebbero esserci irregolarità che potrebbero compromettere la sua posizione e quella dell'intera azienda. Kemal, intanto, continua a indagare sulla morte di Ozan e i sospetti nei confronti di Tarik crescono, ma crede che suo fratello agisca solo per proteggere Zeynep.

