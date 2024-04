Endless Love anticipazioni 2 aprile: Kemal scopre che Zeynep è stata arrestata con Ozan e sospetta di Emir

Ecco le anticipazioni di Endless Love di martedì 2 aprile: la puntata va in onda alle 14:35 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Endless Love, la nuova soap turca in onda martedì 2 aprile intorno alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan.

Endless Love è la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, ed è stata premiata con l'International Emmy Award.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di lunedì.

Endless Love: riassunto del 30 marzo

Nihan inizia a decorare le pareti degli uffici dell'azienda di Kemal e Asu. Questa insolita collaborazione genera una piccola rivalità fra le due donne

Kemali reca ad un appuntamento nell'ufficio di Emir e scopre che Tarik è il barbiere personale di Emir.

Ozan confessa a Emir di essersi invaghito di una ragazza, ma non ha la patente a causa della sua malattia e non può andarla a prendere in macchina. Emir lo incoraggia e gli dà le chiavi della sua macchina.

Endless Love: Ozan viene fermato dalla polizia

Kemal presenta Asu alla famiglia che rimane incantata dalla ragazza. Una volta andata via, Kemal affronta Tarik, avendo appreso che è diventato il barbiere personale di Emir. I due hanno un'accesa discussione e vengono quasi alle mani.

Fehime incolpa Nihan e il giorno dopo si reca a casa della ragazza e le intima di troncare ogni tipo di rapporto con suo figlio.

Anticipazioni del 2 aprile:

Kemal va a prendere Zeynep al distretto di polizia e chiede spiegazioni al commissario sul motivo del fermo della sorella. Così, scopre che si trovava in auto con Ozan, il quale era alla guida dell'auto di Emir senza patente e senza documenti dell'auto.

Endles Love: Kemal scopre che sua sorella è stata arrestata

Kemal si arrabbia molto con sua sorella, ma sospetta che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Emir e chiede spiegazioni anche a Zeynep su come si sia trovata coinvolta in tutto questo.

Zeynep gli racconta di come ha conosciuto Ozan e sul perché fosse in auto con lui, sulla sua iscrizione all'agenzia e su Nihan che l'ha raccomandata al suo amico agente. In commissariato la situazione si chiarisce e anche Ozan viene rilasciato.

Endles Love: Zeynep narra a suo fratello l'incontro con Ozan

Nel frattempo, arriva anche il padre di Ozan, Onder. Vildan chiede al marito perché non le abbia mai risposto al telefono e lui le nasconde la verità.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ozan e Zeynep, a bordo dell'auto di Emir, vengono fermati dalla Polizia