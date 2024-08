Endless Love anticipazioni 2 agosto: Kemal fa una scoperta scioccante, Ozan giura vendetta

Nuovo appuntamento con la soap turca in onda domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa su Canale 5 nel daytime del pomeriggio dal lunedì al venerdì.

Endless Love torna domani venerdì 26 luglio su Canale 5 alle 14:10. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che tutti mentono a Kenal. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 2 agosto: Il segreto di Zeynep è salvo

Emir, con la complicità di Zeynep, rapisce Asu, ma il provvidenziale intervento di Kemal e Nihan impedisce a Kozcuoğlu di uccidere la donna. Kemal, furioso e in cerca di spiegazioni, interroga Asu sulla evidente tensione tra lei ed Emir. La donna la attribuisce a un chiarimento necessario. Lei ha scoperto infatti che, secondo Nihan, il padre del bambino di Zeynep sarebbe in proprio il suo acerrimo nemico.

Nihan, per impedire a Kemal di sparare a suo marito, dichiara che si tratta di una sua calunnia, con la quale intendeva vendicarsi dell'ingegnere. Tuttavia, Kemal non è persuaso dalle parole della sua ex fidanzata. Decide quindi di chiedere direttamente a sua sorella Zeynep la verità. Quest'ultima, messa alle strette, conferma che le voci sulla sua relazione con Emir sono solo bugie.

Ozan giura vendetta dopo i pettegolezzi diffusi dalla sua famiglia

Quando Ozan viene messo al corrente delle maldicenze diffuse dalla sua famiglia, giura vendetta. La situazione diventa sempre più complessa e pericolosa, con le relazioni familiari e personali che si intrecciano in un vortice di segreti e vendette: da un lato ci sta chi come Zeynep ed Emir cercano di proteggere i propri segreti o interessi, e dall'altra chi, come Kemal, vuole scoprire la verità nascosta dietro le apparenze.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zeynep chiede ad Asu un incontro per poterle parlare.