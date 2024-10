Endless Love, anticipazioni 19 ottobre, Asu si vendica: Nihan è in fin di vita e solo Zeynep può salvarla

Endless Love torna domani sabato 19 ottobre su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Asu fa manomettere i freni dell'auto di Nihan. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: La tentazione di Zeynep, Emir torna a farsi sentire

Kemal finalmente riesce ad abbracciare Deniz, nelle ore precedenti ha avuto la conferma di essere il padre della bambina. Questa rivelazione rappresenta per lui una svolta emotiva, ma la felicità è presto oscurata dalla necessità di affrontare la realtà. Kemal propone a Nihan di trovare una soluzione per costruire una vita insieme, ma Nihan lo implora di avere pazienza. Ha paura che, portando via Deniz, Emir possa vendicarsi, mettendo in pericolo la vita della loro figlia.

Parallelamente, la tensione aumenta anche tra Zehra e Zehir. Un confronto tra i due porta a una dolorosa rivelazione: Zehra fu investita da un'auto e perse il bambino mentre cercava di avvisare Zehir della denuncia che suo padre aveva fatto nei suoi confronti. In questo scambio di parole, Zehra si prende la responsabilità della sua disattenzione, ma accusa Zehir di averla portata su un cammino sbagliato.

Zeynep può salvare la vita di Nihan

Nel frattempo, Zeynep si trova ad affrontare la tentazione rappresentata da Emir, il quale con la sua personalità seduttiva la attira nuovamente nel suo mondo. La determinazione di Zeynep di cambiare vita è messa a dura prova, mentre Asu orchestra un piano di vendetta contro Nihan. Ingaggia un suo scagnozzo per manomettere i freni dell'auto della donna, in un tentativo di sbarazzarsi di lei una volta per tutte.

La situazione si fa drammatica quando Nihan, dopo un grave incidente automobilistico viene portata in ospedale in condizioni critiche. Durante l'intervento chirurgico, i medici scoprono un'emorragia interna e richiedono urgentemente donatori di sangue. Kemal si ricorda che Zeynep ha lo stesso gruppo sanguigno di Nihan e corre a cercarla, consapevole che la vita della donna è appesa a un filo. Emir ordina alla vigilanza dell'ospedale di impedirgli l'accesso alla sala operatoria.

