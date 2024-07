Endless Love anticipazioni 19 luglio: Tufan e Hakki ingannano Emir, Zeynep consulta un legale

Endless Love torna domani venerdì 19 luglio su Canale 5 alle 14:10. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Zeynep consulta un legale. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 19 luglio: Leyla chiede aiuto a Gallip per la gestione aziendale

Zeynep, accompagnata dall'amica Sema, decide di andare a parlare con un avvocato per cercare aiuto legale e chiarimenti su alcune questioni urgenti. La situazione si complica quando, grazie a un'intercettazione telefonica, Tufan scopre che Emir è ora sulle tracce di Hakki. Comprendendo la gravità della situazione, gli telefona immediatamente per metterlo in guardia. Informato del pericolo imminente, Hakki prende una decisione drastica: cancella il filmato che lo ritrae in compagnia di Nazif, nel tentativo di eliminare qualsiasi prova incriminante prima che Emir possa trovarlo.

Nel frattempo, Galip si trova a fare una scelta importante. Decide di accettare la richiesta di Leyla, offrendosi di aiutarla a prendere il posto di Önder e Vildan nella gestione dell'azienda. Questo cambiamento potrebbe segnare un nuovo inizio per la donna e portare nuove dinamiche all'interno dell'impresa e della famiglia.

Galip aiuta Leyla in azienda

Parallelamente, Kemall e Zehir continuano le loro indagini e fanno una scoperta significativa. Riescono a identificare una donna che ha effettuato alcuni pagamenti sospetti sul conto di Nail Bozcam. Quest'ultimo, costretto su una sedia a rotelle, è il fratello di Nazif, e l'auto intestata a lui è stata vista sul luogo dell'incidente che ha coinvolto Emir e Nihan. Convinti che la donna possa avere informazioni cruciali, Kemal e Zehir decidono di interrogarla. Tuttavia, nonostante le loro domande incalzanti, la donna non fornisce alcuna informazione utile alle indagini.

La situazione prende una svolta inaspettata quando, appena rimasta sola, la donna telefona a Hakki. Con una voce preoccupata, lo mette al corrente degli ultimi sviluppi, rivelando che Kemal e Zehir sono sulle sue tracce. Questa telefonata potrebbe cambiare tutto, innescando una serie di eventi che potrebbero avere conseguenze imprevedibili per tutti i coinvolti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Nihan affronta Zeynep, chiedendole per quale motivo avesse pensato di abortire.