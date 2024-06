Endless Love anticipazioni 19 giugno: Tufan tradisce Asu, Zeynep aspetta un figlio da Emir?

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 19 giugno alle 14:10 su Canale 5, in cui Asu cerca di proteggere la fuga di Kemal. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 18 giugno: Nihan e Kemal si trovano nel loro nascondiglio segreto in mezzo ai boschi, lontani da Emir. Quest'ultimo minaccia di strangolare suo suocero Onder, se non gli rivela il contenuto della lettera lasciata da Ozan e Zeynep. Ma l'uomo si rifiuta di rispondere, al contrario di Vildan che, per proteggere il marito, decide di dire la verità a Emir: il figlio vuole costituirsi e confessare quanto accaduto durante quella fatidica notte. Emir, convinto che Yasemin sia in contatto con Nihan, minaccia la ragazza e la intima a riferire all'amica di tornare a casa.

Anticipazioni del 19 giugno di Endless Love: Un tradimento inaspettato

Tufan si avvicina ad Asu e le mostra delle informazioni cruciali riguardanti la nave su cui saliranno Kemal e Nihan, rivelandole che vuole darle a lei prima che a Emir. Asu è immediatamente turbata e preoccupata. L'idea che l'uomo che ama, possa essere in pericolo per mano del perfido Kozcuoğlu la terrorizza. Dopo un momento di esitazione, la ragazza decide di intervenire. Sebbene desideri profondamente che Kemal torni da lei, la paura per la sua sicurezza prevale.

Asu implora Tufan di non rivelare le informazioni a Emir, cercando di proteggere Kemal da qualsiasi rischio. Lui, tuttavia, ha altri piani. Nonostante le suppliche di Asu, decide di riferire tutto al suo capo, tradendo la fiducia della donna. Emir viene così a conoscenza della nave e dei piani dei due amanti, mettendo in moto le sue macchinazioni per ostacolarli.

Zeynep scopre di essere realmente incinta

Nel frattempo, Zeynep vive un momento di grande turbolenza emotiva. Inizialmente aveva mentito a suo marito Ozan, dicendogli di essere incinta per cercare di rafforzare il loro legame contro le ingerenze della suocera. Tuttavia, la scoperta di essere veramente incinta la coglie di sorpresa, temendo che suo figlio possa essere di Emir, l'uomo con cui ha tradito suo marito.