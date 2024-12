Endless Love, anticipazioni 19 dicembre: Emir rinchiude Nihan in casa, mentre Zehir scopre prove cruciali

Ecco le anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14.10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il martedì e il giovedì in prima serata.

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 19 dicembre alle 14.10 su Canale 5: Emir reagisce con violenza alle minacce di Nihan. La soap è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Asu viene trasferita in un ospedale psichiatrico. Nel frattempo, Zehir e i suoi uomini rintracciano Halil Sevketli, figura chiave per smascherare i segreti della Kozcuoğlu Holding, ma la situazione si complica con l'intervento degli uomini di Emir, dando vita a una corsa contro il tempo per proteggere Halil e farlo testimoniare.

Emir intensifica il controllo su Nihan, dichiarando che la sua libertà è finita, ma la giovane, approfittando del ricovero di Galip, riesce a scappare per partecipare al matrimonio di Leyla e Ayhan. Mercan, turbata dai sentimenti non corrisposti per Kemal, parte per un viaggio alla ricerca di un nuovo equilibrio. Infine, Nihan ristabilisce un legame con i genitori di Kemal, Hüseyin e Fehime.

Zehir trova dei documenti su Emir

Anticipazioni di Endless Love: Zeynep volta pagina

Durante le indagini, Zehir si imbatte in alcuni appunti che potrebbero rappresentare una prova schiacciante contro Emir. Questi documenti hanno il potenziale di facilitare il divorzio tra lui e Nihan, ma per rendere il tutto ufficiale serve una testimonianza chiave, che al momento manca. Zehir, determinato a trovare ulteriori prove, si prepara a intensificare le sue ricerche.

Al ritorno dal matrimonio di Leyla e Ayhan, la tensione tra Nihan ed Emir esplode in un acceso confronto. Esasperata, Nihan minaccia di lasciare Emir, ma lui, incapace di accettare la possibilità di perderla, reagisce con violenza. In preda alla sua ossessione, decide di rinchiuderla in casa, tagliandola fuori dal mondo e allontanando persino sua madre Vildan, nel tentativo di isolare completamente Nihan.

Nel frattempo, Zeynep sembra aver finalmente accettato la realtà: non potrà mai avere una relazione con Emir. Questa rassegnazione segna un momento cruciale per il suo personaggio, che potrebbe iniziare a cercare una nuova direzione per la sua vita. Tuttavia, il suo legame con Emir rimane una minaccia latente, capace di esplodere in qualsiasi momento.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Halil contatta Emir con un'offerta.