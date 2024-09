Endless Love anticipazioni 18 settembre: Galip spoglia Emir dei suoi beni, Asu accetta le quote dell'azienda

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 18 settembre alle 14:10 su Canale 5: Galip tenta di esercitare il suo controllo su Emir. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Le tensioni familiari in casa Kozcuoğlu

Asu viene a sapere che Galip, suo padre, ha intenzione di privare Emir di tutti i suoi beni. Galip teme che l'ossessione di Emir per Nihan possa portarlo a cedere a qualsiasi richiesta, anche di tipo economico, e decide quindi di spogliarlo di tutto.

Galip offre ad Asu le quote dell'azienda di famiglia che erano in possesso di Emir, e lei accetta l'offerta. Tuttavia, decide di affrontare suo fratello e organizzare un incontro per spiegargli la situazione. Durante l'incontro, Emir appare profondamente sconvolto dalla notizia, ma lei cerca di rassicurarlo.

Galip vuole diseredare Emir

Asu chiarisce a Emir che, pur avendo accettato il regalo del padre, non condivide la filosofia del padre e non le piacciono le persone che trattano i propri figli come merce di scambio. Asu gli propone un'alleanza: loro due contro Galip per far fuori il padre dagli affari di famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Asu rivela ad Emir le intenzioni di Galip.