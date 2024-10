Endless Love anticipazioni 18 ottobre: Kemal scopre il diario di Nihan e si scaglia contro di lei

Conosciamo le anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda venerdì 18 ottobre alle 14:10 su Canale 5, Kemal vuole portare via Deniz da Emir. Il titolo originale della soap turca premiata con l'International Emmy Award è Kara Sevd. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Un segreto nascosto troppo a lungo

Kemal scopre il diario di Nihan, dove lei ha annotato momenti speciali della vita della loro figlia Deniz, che lui non ha mai avuto la possibilità di vivere. La commozione di Kemal è palpabile mentre legge delle esperienze perdute, immaginando quanto gli è stato sottratto dal segreto mantenuto per un anno intero. Questa scoperta, tuttavia, non fa che accendere ulteriormente la sua rabbia e il suo senso di ingiustizia.

Dopo aver letto il diario, Kemal rientra in casa, consumato dall'ira e dal dolore. Decide di confrontare Nihan con tutte la rabbia che ha accumulato nel suo cuore: la accusa di avergli rubato un anno della vita di Deniz e di aver mentito sulla sua paternità per proteggere Emir. Il suo obiettivo è chiaro: portare via Deniz da Emir, per strapparla all'influenza negativa e distruttiva dell'uomo che ha manipolato le loro vite per troppo tempo.

Kemal ha scoperto di essere il padre di Deniz

Nihan, travolta dall'emozione e dalla tensione del momento, non nega di aver fatto un torto a Kemal. Ammette di aver nascosto la verità per paura di Emir e del pericolo che rappresenta, ma, con forza e lucidità, ribalta le accuse. Rinfaccia a Kemal il fatto che, quando lei aveva disperatamente bisogno di lui, sia quando lui era in carcere che successivamente, lui aveva scelto di allontanarsi da lei, rifiutandosi di ascoltarla o darle aiuto. Nihan mette in evidenza che anche Kemal, con il suo orgoglio e il suo rifiuto, ha contribuito alla frattura tra loro e alla separazione dalla figlia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal fa irruzione in casa di Emir