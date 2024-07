Endless Love anticipazioni 18 luglio: Tarik fa la proposta a Banu, Kemal chiede aiuto a Tufan

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 18 luglio alle 14:10 su Canale 5, in cui Fehime riaccoglie a casa Zeynep. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 18 luglio: Emir continua a sospettare di Tufan

Tarik chiede a Banu di sposarlo, nonostante l'opposizione della sua famiglia. Fehime e Huseyin non vogliono accettare che il figlio compia il grande passo con una ragazza che in passato è stata l'amante di un uomo sposato. Banu, che conosce l'avversione di Huseyin nei suoi confronti, va da Emir per informarlo della proposta.

Più tardi, Emir chiede a Tarik di seguire Tufan, su cui ha ancora dei sospetti. Nel frattempo, Kemal chiede a Tufan di consegnargli le prove che incriminerebbero Emir. Lui rifiuta, ma poi ne parla con Asu suggerendole di accettare la proposta di Kemal, così il loro nemico finirebbe in prigione e tutti sarebbero finalmente al sicuro.

Tufan chiede ad Asu di denunciare Emir

Fehime trova Zeynep a casa di Kemal e, notando la valigia della ragazza, le chiede spiegazioni. Zeynep racconta alla madre la stessa storia che ha raccontato al fratello: è scappata da Ozan perché è stanca di essere vittima dei soprusi di Vildan. Fehime decide quindi di riportarla a casa con sé.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tufan porta a termine la missione di Hakki